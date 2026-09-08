Etapa 16 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La etapa 16 de La Vuelta a España 2026 une Cortegana y La Rábida en Palos de la Frontera a lo largo de 181,1 kilómetros. Un trazado ondulado sin puertos puntuables que ofrece una gran oportunidad a los velocistas y cazadores de etapas.

Tras la jornada de descanso, el pelotón reanuda la competición en la provincia de Huelva para afrontar una jornada eminentemente llana y rápida, perfecta para que los equipos con esprínteres controlen los intentos de fuga. El pelotón tomará la salida neutralizada a las 13:05 horas desde Cortegana y la llegada estimada en la meta de La Rábida, en Palos de la Frontera, se prevé sobre las 17:19 horas.

El trazado cruzará localidades como Aracena, Minas de Riotinto y Moguer antes de encarar el tramo final. En el apartado deportivo, los aspirantes a la clasificación general deberán extremar la precaución para evitar sobresaltos en una jornada nerviosa cerca de la costa, mientras que los especialistas en la llegada masiva buscarán levantar los brazos.

La retransmisión televisiva se emitirá en directo a través de Teledeporte, La 2, Eurosport y sus plataformas digitales RTVE Play y Max.