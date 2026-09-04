Etapa 13 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La jornada, que arranca de la localidad de Carlos Rodríguez, cuenta con tres ascensiones y, en otro día caluroso, es una oportunidad de fuga.

La Vuelta tendrá un primer contacto con Granada... para luego volver de cara a la recta final de la carrera, pero todavía queda más de una semana para ello. Se da la peculiaridad que, en algunos casos, parte de la caravana de La Vuelta pasó la noche en un hotel al que regresarán la semana que viene.

Es fruto del bucle final que tendrá la ronda española que recorrerá las ocho provincias de Andalucía. Después de la jornada almeriense, hoy tocarán carreteras granadinas con inicio en Almuñécar, localidad de Carlos Rodríguez, del Ineos y que tendrá a toda su gente presente en la salida, y Loja.

El día, para sorpresa de nadie, se espera muy caluroso. Serán un total de 193 km con tres ascensiones: Venta de la Cebada (1ª), Alto del Legionario (2ª) y Puerto de Granada (2ª). Este último se corona a 40 km del desenlace.

Con este menú, se antoja altamente improbable que triunfen los velocistas, pese a que el Visma tratará de hacerlo posible bien sea para Brenann o un Van Aert al que esta jornada se le adapta mejor.