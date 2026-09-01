Etapa 10 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La décima etapa de La Vuelta a España 2026 ofrece un trazado de 184,7 km entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Con tres puertos de tercera categoría y un repecho final, es un perfil rompepiernas ideal para cazietapas o un selecto grupo de rematadores.

La ronda hispana regresa tras la primera jornada de descanso con una jornada puramente albaceteña. El pelotón tomará la salida neutralizada a las 12:45 horas desde la histórica localidad de Alcaraz, afrontando un recorrido sinuoso que incluye los pasos puntuables por el Puerto del Peralejo, el Puerto de Ayna y el alto de Socovos. La llegada a meta en Elche de la Sierra está prevista sobre las 17:17 horas.

En cuanto a la situación de la carrera, Enric Mas defenderá el maillot rojo de líder con una renta de 1:18 sobre Primoz Roglic.

La retransmisión televisiva en directo se podrá seguir en España a través de RTVE (por Teledeporte y La 1), además de la cobertura integral mediante Eurosport 1. En Latinoamérica, la emisión estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+.