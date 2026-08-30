Etapa 9 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

El día después del abandono de Tadej Pogacar la carrera vive uno de sus momentos clave con la llegada al Alto de Aitana.

La Vuelta sigue en shock después del grave accidente que ayer obligó a Tadej Pogacar a abandonar la carrera cuando era líder. El día después del adiós del esloveno, la competición afronta un nuevo escenario con la llegada al Alto de Aitana hoy.

Se trata de una etapa muy dura con seis puertos puntuables y el final en alto. La duda está en ver cómo reaccionarán los favoritos ahora que La Vuelta vuelve a estar abierta con Enric Mas como líder.