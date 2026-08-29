Etapa 8 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La Vuelta ofrece una de las últimas oportunidades de la primera semana a los velocistas con una jornada de 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco.

Nuevo día para los hombres más rápidos del pelotón: 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco, por el interior de la Comunidad Valenciana. No habrá grandes dificultades, salvo un puerto de 2ª categoría situado a menos de 30 kilómetros de la meta (4,7 km al 5,6 %), que no debería impedir el esprint final por la victoria.

Será una de las jornadas más claras para los velocistas, junto a las etapas de Huelva y Sevilla en la tercera semana, por lo que ya se estarán lamiéndose los labios ante una de las pocas oportunidades que tendrán para triunfar. Con este escenario, parece imposible que una fuga consiga llegar a buen puerto.