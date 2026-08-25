La Vuelta
Etapa 4 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo
La cuarta etapa ofrece un trazado muy montañoso que se decidirá en el Alto de La Comella.
La cuarta etapa en Andorra ofrece un trazado de alta montaña súper concentrado: solo 105 kilómetros, 3.000 metros de desnivel y cuatro puertos. Sin terreno llano, la exigencia arranca de inmediato con la ascensión al Port d'Envalira, techo de la prueba a 2.409 metros de altitud.
El desenlace se decidirá en el Alto de La Comella y un técnico descenso de cinco kilómetros hasta la meta. Un formato tan corto y explosivo promete ritmos vertiginosos y movimientos clave entre los favoritos a la general desde los primeros compases.