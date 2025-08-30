Philipsen se impone por la mínima a Elia Viviani y se lleva su segunda victoria en la octava etapa de La Vuelta

Philipsen celebra la victoria en la octava etapa de La Vuelta. EFE

El belga se ha llevado el triunfo ante el ciclista italiano en un final del esprint muy ajustado que tuvo que decidirse mediante la 'photo-finish'.

Jasper Philipsen se ha impuesto en la octava etapa de La Vuelta a España disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que retuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen.

El ciclista belga ha ganado su segunda etapa en la presente edición con un tiempo de 3h.43.48, seguido del italiano Elia Viviani y del británico Ethan Vernon.

En la general se mantiene al frente Traeen, con 2.33 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y 2.41 respecto al portugués Joao Almeida (UAE). El noruego defenderá el maillot rojo en la ascensión a Valdezcaray.

POR ESTO ES UNO DE LOS MEJORES ESPRÍNTERS DEL MUNDO



Jasper Philipsen conquista Zaragoza 👑y firma su doblete en #LaVuelta25 ante un Viviani que se jugó la descalificación con una peligrosa maniobra ❌ pic.twitter.com/BuFztcC0i3 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 30, 2025

La etapa de 163,5 kilómetros entre Monzón y Zaragoza se desarrolló tal y como se esperaba: una escapada controlada de tres ciclistas españoles. Joan Bou, Sergio Samitier y el debutante José Luis Faura, quienes animaron la jornada en las carreteras aragonesas.

Entre ellos, Samitier fue el más arropado gracias al apoyo de sus paisanos en Barbastro, aunque la fuga nunca llegó a superar los cuatro minutos de ventaja. Desde el inicio, el trabajo de Alpecin, Israel-Premier Tech y Lidl-Trek dejó claro que no habría margen para sorpresas.

Un pequeño microinfarto 😅



El coche del comisario de meta casi llevándose por delante a la fuga 😨#LaVuelta25 pic.twitter.com/alQz9vx7yt — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 30, 2025

El pelotón permaneció unido casi hasta el final, pese a la tensión provocada por el viento y las caídas de jornadas anteriores. La escapada terminó a 17 kilómetros de meta, momento en el que arrancó la lucha por colocarse bien de cara al esprint.

El UAE, todavía con la inercia de sus tres triunfos consecutivos en Figueres, Pal y Cerler, se mostró activo en la aproximación, aunque la atención estaba centrada en los trenes de los velocistas. Movistar trató de proteger a Orluis Aular, mientras que Lidl-Trek buscaba romper una sequía de victorias que arrastra desde 2022.

La superioridad de Philipsen

La llegada en la Ronda Hispanidad se resolvió con un esprint eléctrico y cargado de tensión. Lotto lanzó a Viviani con una maniobra precisa, pero Philipsen apareció en el instante decisivo, cerrándole el paso al italiano y resistiendo el empuje final de Vernon.

Detrás, Arne Marit (Intermarché) y Anders Foldager (Jayco-AlUla) completaron los cinco primeros puestos, en un desenlace que dejó sin recompensa a Mads Pedersen, desgastado tras su protagonismo en la escapada hacia Cerler.

En la clasificación general todo quedó igual: Torstein Traeen mantuvo sin problemas el maillot rojo, mientras Vingegaard y Almeida siguen bien situados a la espera de los tramos más exigentes que se avecinan.

Después de varios días de montaña, la Vuelta recuperó su perfil más tradicional: el de un esprint multitudinario, en el que Jasper Philipsen volvió a demostrar que, en llegadas como la de Zaragoza, su punta de velocidad apenas tiene rival.