David Gaudu da la sorpresa y se lleva la victoria en la tercera etapa en Ceres tras imponerse a Pedersen y Vingegaard

El francés se aprovechó del trabajo de los Lidl-Trek para arrebatarle la victoria al ciclista danés tras colarse por el interior de la curva y ganarle en potencia.

David Gaudu se ha llevado la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a España disputada entre las localidades italianas de San Maurizio Canavese y Ceres, de 134.6 km. El francés dio la sorpresa al imponerse al danés Mads Pedersen (Lidl) y al líder Jonas Vingegaard (Visma).

Gaudu este año sólo había ganado en el Tour de Omán y tiene toda la responsabilidad de salvar la ronda española para su Groupama después del abandono de Guillaume Martin.

El francés se aprovechó del trabajo de los estadounidenses para llevarse la victoria. Una alegría para el Groupama después de un muy mal año. Gaudu ya estuvo el domingo entre los mejores en la llegada a Limone Piemonte, pero no estaba en las quinielas para esta etapa.

𝑶𝑯 𝑳𝑨 𝑳𝑨́ 𝑮𝑨𝑼𝑫𝑼 🔥



Nadie le esperaba y ha sorprendido a todos. David Gaudu gana en Ceres por delante de Pedersen y Vingegaard, que sigue líder por puestómetro.



📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #LaVuelta25 pic.twitter.com/tso21378Dm — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 25, 2025

La tercera etapa se empezó a definir cuando a cinco kilómetros para el final, los corredores se fueron cayendo en la cola del pelotón al inicio del puerto. En la pelea entre Pedersen con Ciccone, apareció Gaudu para meterse por el interior, adelantar a Vingegaard y robarle la victoria al de Lidl-Trek.

La baza de Pedersen

La última etapa por suelo italiano en su totalidad ofrecía media montaña y un final elevado interesante. La salida fue peculiar, literalmente al esprint.

El interés principal estaba en el ascenso a Issiglio (2a, 5,5 km al 6,5), antes del ecuador de la etapa. Otro aliciente era lograr el maillot rojo, en oferta por parte de Vingegaard, pues ni al danés ni a su equipo les interesa asumir el estrés que supone llevar el liderato.

El Lidl llevó el peso en la subida a Issiglio para tratar de eliminar a Philipsen, maillot verde y rival de Pedersen, pero el ritmo no fue suficiente para doblegar al belga, quien tras pasar ciertos apuros subiendo enlazó con el grupo en el descenso.

Vuelta a España 2025.

El trabajo incesante del Lidl tirando del pelotón puso en bandeja una bonificación de 2 segundos para Pedersen en el esprint intermedio de Courgné, localidad piamontesa donde residió el colombiano Egan Bernal en su periodo de formación, a la vez que castigaba las fuerzas de Philipsen en los ascensos.

Con Carlos Verona de locomotora, el pelotón terminó por atrapar al excampeón estadounidense en ruta Sean Quinn, último superviviente de la aventura del día, a 19 km de la pequeña localidad de Ceres, de apenas 1.000 habitantes, situada en el Valle de Lanzio, rodeada de la belleza de los Alpes Graianos.

Gaudu y un intrépido final

La etapa entró en la zona caliente en permanente ascenso hasta la última línea en Ceres (4a, 2,6 km al 3,6). Tensión al alza en un pelotón sin control, numeroso, con muchos aspirantes a ganar la etapa y vestir la roja.

El Lidl ya no dominaba con mayoría, y tanto el Bora como el UAE de Ayuso y el Visma de Vingegaard movían sus peones en la subida por las estrechas carreteras del valle.

Gaudu celebra la victoria en la tercera etapa de La Vuelta.

A punto de afrontar la subida real, el Movistar se apuntó a la ruleta de la fortuna en busca del éxito del venezolano Aular. Control, marcaje, miradas, acelerones y cuchillos entre los dientes en la brega. Campenaerts (Visma) tensó el ritmo, pero Ciccone respondió poniéndose en la proa del grupo.

Todo preparado para concretar el trabajo de todo el día del Lidl Trek. Ciccone lanzó a Pedersen, el danés tomó la delantera, ya veía la pancarta de meta, pero en la última y decisiva curva anterior Gaudu emuló a los motociclistas de Moto GP para hacer un interior de categoría, suficiente para remachar su tercera etapa en la Vuelta.