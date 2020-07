Eduardo Chozas y su Tour más difícil: desvela su trasplante de médula

Eduardo Chozas cumple este cinco de julio 60 años. Este legendario ciclista maravilló durante años a muchos aficionados a este deporte del país con sus exhibiciones en el Tour de Francia, en La Vuelta a España y en el Giro de Italia y hace ya tiempo que escuchamos sus comentarios al micrófono. Pero, en los últimos años, está luchando y "avanzando para acabar mi Tour" más difícil por culpa de un linfoma.

El exciclista ha anunciado en su cuenta de Twitter que se ha sometido a un trasplante de médula, un proceso en el que se encuentra desde hace 17 días. "Hace unos años me detectaron un linfoma que me fue deteriorando físicamente y mis médicos decidieron dar éste paso adelante", explicó el que fue profesional en los equipos Reynolds, Teka y ONCE, entre otros.

"Cumplo 60 años lleno de esperanza e ilusión", sentenciaba su tuit en el que anunciaba este cambio en su vida que no había hecho público hasta ahora. El madrileño consiguió 26 victorias en su carrera deportiva que le llevó por seis Tour de Francia, siete Giros de Italia y 13 Vueltas a España, convirtiéndose en el segundo ciclista que más grandes vueltas ha terminado con 26.

El que fuera sexto ciclista clasificado en La Vuelta de 1983 y en el Giro de Italia de 1990, sus mejores puestos en una Gran Vuelta, se retiró en 1993, momento en el que emprendió una nueva aventura con su equipo: el Esteve-Chozas. Este equipo amateur comparte filas con otras tantas jóvenes promesas en los filiales junior y sub23.

La temporada

Chozas, como gran aficionado al ciclismo y como comentarista de Eurosport, está a la espera de que se de el pistoletazo de salida a la temporada 2020 con el calendario que se ha creado de forma excepcional para poder contrarrestar las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Este inicio de la temporada está previsto para finales de este mismo mes con La Vuelta a Burgos en el panorama World Tour.

El anuncio del cambio de calendario de la UCI vino con polémica porque el final del Giro de Italia (3-25 de octubre) coincidirá con el arranque de la Vuelta a España (20 de octubre - 8 de noviembre). La duración de la ronda nacional se ha acortado un fin de semana a petición del organizador, Unipublic, tras la confirmación de las autoridades de Utrecht de que las condiciones no pueden cumplirse y no comenzará la carrera desde los Países Bajos. El Tour será la primera 'Grande' en disputarse: del 29 de agosto al 20 de septiembre.

A pesar de las limitaciones respecto al deseo de mantener tantas carreras como sea posible en un espacio de tiempo limitado, "el nuevo calendario obedece a una lógica que brinda un máximo de oportunidades para diferentes tipos de corredores", asegura la UCI en el comunicado. Entre los 25 eventos se presentan 17 carreras de un día, incluidos los cinco Monumentos (Milano-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja e Il Lombardia) y ocho carreras por etapas, incluidas las tres 'Grandes'.

