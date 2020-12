3 de 10

La pancarta de Joan Laporta en Madrid se encuentra en la casa del padre de Bertín Osborne. El presentador habló de esta circunstancia en El Transistor de Onda Cero:

"Ha sido un despelote cuando he visto la foto....he dicho, ¡pero si es la casa de mi padre!", aseguró. Bertín, pese a ser madridista, es amigo de Laporta: "Laporta es amigo mío y nada más verlo le he llamado... me ha dicho que tenían el ok de 2/3 de los propietarios.... y le he dicho, seguro que el de mi padre no lo tiene, es socio del Madrid", contó.