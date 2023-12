El Barça sufre más de la cuenta para derrotar al Asvel y se acerca al Real Madrid en la Euroliga

Parecía que iba a ser más fácil, pero el Barça Basket tuvo que sudar y trabajar hasta el último cuarto para conseguir la victoria ante el Asvel Villeurbanne. Los de Roger Grimau no consiguieron despegarse en el marcador pese a medirse a uno de los equipos más flojos de la competición, aunque finalmente se hicieron con un triunfo que les permite reducir las diferencias con respecto al Real Madrid tras el pinchazo de los blancos. [Así vivimos la victoria del Barça ante el Asvel]

Fue un partido con una alta anotación y eso se pudo ver desde el primer cuarto. Un intercambio de golpes en los instantes iniciales dejó una pequeña renta para los culés al término del primer cuarto (28-24), una diferencia que todavía menguó antes de llegar al tiempo de descanso por el buen hacer de los visitantes (50-47).

No iba a decrecer el ritmo de anotación en la segunda mitad, pero sí que los azulgrana iban a pegar un pequeño estirón antes de entrar al último cuarto. Tuvo, no obstante, que batallar y que seguir trabajando duro para evitar las sorpresas porque el Asvel no dio su brazo a torcer hasta los últimos minutos, cuando ya se quedó sin capacidad de reacción.

Nico Laprovittola, con 28 puntos, firmó una actuación sensacional y encabezó el triunfo de los catalanes en la Euroliga. Fue, de largo, el hombre más destacado del partido aunque en los culés hasta cinco jugadores más se fueron a los dobles dígitos para sumar una anotación que superó los 100 puntos.

