Unicaja Málaga - Barcelona, baloncesto en directo: partido de Liga Endesa

Sigue noqueado Unicaja en ataque. Pero no el Barça, que consigue volver a los 10 de ventaja con un canastón de Satoransky. Señalan los árbitros técnica Da Silva después de apuntársele unos pasos con los que no estaba conforme. Carter anota el tiro libre y repite con una canasta de dos para reducir de nuevo las diferencias al +7 para los azulgranas. Y aún disminuye más la distancia con dos tiros libres de Will Thomas.