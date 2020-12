El tiempo muerto de Jasikevicius: se aleja del banquillo y deja solos a los jugadores del Barça

Sarunas Jasikevicius se convirtió en el protagonista de la derrota del FC Barcelona ante el Valencia Basket. El conjunto catalán recibía a la entidad taronja en la jornada adelantada de la Liga Endesa. Un duelo en el que comezaron mal con un parcial de 22-32 y que, pese al paso de los minutos, no pudieron remediar. El técnico llegó a tal punto de desesperación que durante un tiempo muerto abandonó el banquillo y dejó solos a sus jugadores.

Corría el último cuarto y ya se habían disputado algo más de tres minutos. El Barça necesitaba remontar, pero las cosas no salían. Y menos después de que Mike Tobey, uno de los mejores del equipo de Ponsarnau, anotaba un triple que situaba el 72-85 en el luminoso. Jasikevicius lo tuvo que parar haciendo uso de su tiempo muerto, y pasó lo que las cámaras captaron y que refleja a la perfección la personalidad del técnico.

Con todos los jugadores del Barcelona sentados y en círculo para atender a su entrenador, este abandona la zona donde se encuentra su plantilla y empieza a andar alrededor. La sorpresa es máxima, tanto para los espectadores que ven el encuentro desde casa como para los comentaristas y los jugadores. De hecho estos, tras unos segundos de silencio, rompen el momento con gritos para recuperar el ánimo.

🎙️ El TIEMPO MUERTO más ESPECTACULAR de Sarunas Jasikevicius.



¡En SILENCIO ABSOLUTO! ¡Ni se acerca a los jugadores!😱



📹 En directo en @MovistarBasket #LigaEndesa#ÚneteAlMejorEquipoEnMovistar pic.twitter.com/VBfemRb8c9 — Liga Endesa (@ACBCOM) December 1, 2020

Las cosas no cambiarían demasiado tras ese gesto de Jasikevicius y el Barcelona acabaría perdiendo. Aunque Calathes logró un parcial de 5-0 y Mirotic recortó las distancias a solo seis puntos, San Emeterio rompió la mala racha visitante y colocó un 79-88 que el Barcelona no conseguiría remontar. 90-100 de marcador final y una derrota dolorosa para el conjunto azulgrana, que pierde ante un rival directo y en casa.

Sarunas Jasikevicius, al término del partido, explicó el porqué de su decisión. Su particular tiempo muerto ya se había hecho viral y sus palabras dando detalles de cómo había llegado a esa situación eran necesarias. El lituano fue tajante y dejó claro que "es muy difícil entrar en un tiempo cuando cuando todo lo que dices, se está haciendo lo contrario".

🗨️ La EXPLICACIÓN de Saras Jasikevicius al SILENCIO de su tiempo muerto: "Es muy difícil entrar a un tiempo muerto cuando, todo lo que dices, se está haciendo lo contrario"#LigaEndesa pic.twitter.com/E5bWcbXtac — Liga Endesa (@ACBCOM) December 1, 2020

El entrenador del Barça destacó que no tiene problema alguno de asumir la culpa. "A veces salgo y asumo que es mi responsabilidad preparar táctica y mentalmente al equipo", recordó en los micrófonos de Movistar + al término del partido. Sin embargo, en el duelo ante el Valencia Basket las cosas no fueron igual que en otras ocasiones. "Hoy no puedo. No puedo hacer esto", concluyó segundos después de consumar su derrota ante el cuadro taronja.

