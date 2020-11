Marc Gasol e Ibaka, a vueltas con su futuro: Los Ángeles Lakers también llaman a su puerta

La NBA está echando a andar de nuevo desde que los Lakers levantaran el título en la fase final más extraña que se recuerda, aquella de la 'burbuja' de Orlando. El equipo de LeBron James y Anthony Davis se proclamó campeón y se enfundaron el anillo, el cuarto para el de Akron y el primero para 'La Ceja', y a partir de ahí todo se detuvo.

El debate se pasó a los despachos porque lo siguiente era descifrar cuando comenzaría la nueva temporada. Era muy importante cuadrar el tema de las nuevas fechas, las pérdidas económicas y la presencia o no de público en las gradas. Todos estaban de acuerdo en que lo mejor era regresar cuando los aficionados pudieran volver a los pabellones, aunque eso es bastante difícil de descrifrar aun.

De momento, el comisionado de la NBA Adam Silver ha trabajado duro para sacar adelante su plan de intentar regresar antes de que concluya el año. La idea de Adam Silver y que ha sido aprobada por los jugadores es volver el 22 de diciembre y poder disputar partidos durante la Navidad. De esta forma, ganarían margen en las fechas para que los jugadores estén presentes en los Juegos Olímpicos y evitar pérdidas por valor de casi 1.000 millones de dólares.

Los jugadores de Los Ángeles Lakers posan con el título de la NBA

Una vez que las franquicias tienen claras las fechas en las que regresará la competición, pueden comenzar a planear sus movimientos de mercado y a estudiar qué fichajes realizarán para completar sus plantillas. Y ya empiezan a sonar algunos nombres, los cuales tienen mucho sabor español.

Dos de los jugadores más codiciado de la próxima agencia libre tienen pasaporte español y juegan en los Toronto Raptors. Se trata, como no, de Marc Gasol y Serge Ibaka, dos piezas muy importantes en el bailes de jugadores interiores que se avecina este año. Ambos entran en el perfil que buscan varios de los equipos más importantes.

Tras el interés mostrado por los Golden State Warriors en ambos jugadores, ha sido la franquicia que defiende título quien también ha mostrado interés por ellos. Los Lakers quieren reforzar su juego interior y Marc e Ibaka entran perfectamente en sus planes debido a sus características.

Marc e Ibaka interesan

El catalán, a pesar de no haber realizado un buen último año, sigue contando con un gran cartel en la mejor liga de baloncesto del mundo. Sigue siendo un enorme defensor y que destaca por su visión de juego y su calidad de pase, algo que le vendría muy bien a LeBron y compañía, una plantilla donde sobran anotadores y faltan jugadores que gusten de soltar el balón y no acaparar tanto protagonismo. Además, Marc sigue siendo una garantía en el rebote y aceptaría un contrato a la baja como suplente de calidad. Su mayor inconveniente, si no renueva con los Raptors y es agente libre, es no retornar a Europa.

LeBron James ante Marc Gasol y Pascal Siakam, en el Toronto Raptors - Los Angeles Lakers Reuters

El otro candidato es Serge Ibaka, que también finaliza contrato y podría ser agente libre, a pesar de que ha mostrado su interés por ampliar su vinculación con la franquicia que se llevó el anillo en 2019. Ibaka encajaría a la perfección en la rotación angelina como un jugador capaz de ser dominante en la zona y amenaza exterior para abrir a las defensas, además de tener poderío en el rebote y ser un buen taponador.

Tanto Marc como Ibaka podrían encajar bien en la rotación de los Lakers y sin duda recibirán muchas llamadas hasta que la temporada retorne, ya que en este final de año promete haber muchos movimientos, especialmente en las franquicias que quieran aspirar a derrocar a los campoenes Lakers.

[Más información: Cómo Donald Trump cambió la NBA (y a sus estrellas) para siempre]