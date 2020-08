El baloncesto femenino estalla: pide una reunión entre CSD y FEB para tratar el inicio de liga

El coronavirus ha provocado que al deporte español se le vean las vergüenzas, especialmente a ese deporte considerado como "no profesional". Esto le ha sucedido a las jugadores de baloncesto de nuestro país, que claman una solución para su solución ya que ni CSD ni FEB parecen ponerse de acuerdo, o ni tan siquiera parecen con la intención de sentarse a hablar sobre un tema preocupante.

Preocupación es lo que muestra la AJUB, la Asociación de Jugadores de Baloncesto que pide al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Baloncesto que les dé una solución para poder comenzar a competir cuanto antes.

Además, señalan la falta de interlocución de información que se ha tenido para con ellas acerca de la situación real que presenta el inicio de la liga, el cual afecta a las relaciones laborales de muchísimas jugadoras y de muchísimas familias que depende de que la competición se reanude de una vez por todas.

Desde la AJUB alegan que todas las jugadoras son trabajadoras incluidas en el Real Decreto 1006 que regula la relación de los deportistas profesionales, ya que, a pesar de que su liga no se considera como profesional, sí está compuesta por relaciones laborales de las que ellas son protagonistas.

Por su parte, exigen también la creación de un protocolo común con garantías sanitarias como el que posee cualquier trabajador de cualquier sector profesional del ámbito nacional, ya que no dejan de ser trabajadoras que están realizado sus competencias laborales, las cuales no han podido retomar.

Por ello, también piden transparencia en las gestiones para poder agilizar los trámites que permitan dar comienzo a la liga cuanto antes, tal y como han hecho otros muchos sectores laborales del país, siempre protegiendo la salud de todas ellas y respetando su condición de profesionales con derecho al ejercicio de sus funciones.

Las jugadores consideran que la situación sanitaria actual, ante la cual se deben tomar medidas para preservar la seguridad de todos, no puede ser excusa para dar por interrumpida su actividad laboral cuando el resto de sectores profesionales del país siguen trabajando con unos protocolos establecidos por las organizaciones y las autoridades.

El enfado del baloncesto femenino

Además, afirman estar molestas porque nadie ha contado con ellas, principales protagonistas del baloncesto femenino en el país, para tomar ninguna decisión hasta el momento, ya que nadie se ha dirigido hacia ellas para informarles o comunicarles nada en todos este tiempo.

Por último, reclaman que no debería existir diferencia entre el trato recibido por la Liga ACB y por la liga de baloncesto femenino ya que todos forman parte de un Real Decreto que les reconoce como profesionales, por lo que no aceptarán la discriminación que supone que su competición no sea considerada como un ámbito profesional, al contrario de lo que sucede con la liga masculina.

De esta forma, y con la intención de ser escuchadas y atendidas en sus peticiones y en sus reclamaciones, se han manifestado las jugadoras, a través de la AJUB, para poder poner una fecha de inicio a su liga y poder volver así a la competición.

