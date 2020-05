La escena censurada en 'The Last Dance': Michael Jordan rompió a llorar tras ganar la NBA

Sin consuelo. Así se encontraba Michael Jordan después de conquistar un nuevo anillo de la NBA. El vídeo no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales y no porque las imágenes se hayan podido ver en su documental, sino por la filtración que aún ha hecho la situación más llamativa.

'The Last Dance' muestra la última temporada de los Chicago Bulls con Phil Jackson, Michael Jordan y compañía. ESPN y Netflix son las encargadas de publicar cada semana dos nuevas entregas del documental más comentado en lo que va de año. La propia estrella tenía miedo antes de su emisión.

"Cuando la gente vea los vídeos de esa época, va a pensar que soy una persona horrible. Realmente no era una buena persona. Fue un tirano, pensarán", dijo Jordan. Un jugador que llevaba a sus compañeros al extremo para sacar lo mejor de ellos. Tal vez sea esa la moraleja real. Pero las imágenes de Michael roto en el suelo del vestuario le humanizan hasta límites insospechados.

Ese anillo llegó el día en que se celebra el Día del Padre en Estados Unidos. Michael perdió a su padre tres años antes. En 'The Last Dance' se puede escuchar el desgarrador audio, pero pocas cosas se escapa al poder de las redes sociales y así no ha tardado en circular por toda la Red el vídeo completo que no se ve en el documental.

"Bueno, ni siquiera puedo ponerlo en palabras. En el día del padre con lo que significa para mí... Sé que él está mirando. Esto es para mi esposa, mis hijos, para mi madre, mis hermanos y hermanas. Esto es para papi, estoy muy feliz por él", fueron las palabras de Jordan, ya más sereno, ante las cámaras después de salir del vestuario.

