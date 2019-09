Dani Stix, de estrella del Cola Cao al baloncesto en silla de ruedas: "Nací con pocas opciones de vivir"

La historia de Daniel Stix es de esas que debería conocer cualquier amante del deporte. El madrileño nació con un cáncer infantil congénito -una parálisis en las piernas, y con solo un 20% de probabilidades de sobrevivir, que le postergó en una silla de ruedas para siempre.

A pesar de ello, y con la ayuda siempre de su familia y de sus amigos, y por supuesto la suya, consiguió superar todas las barreras posibles que le puso la vida para conseguir uno de sus muchos sueños que tenía: llegar a jugar con la selección española de baloncesto en silla de ruedas.

El jugador madrileño se encuentra en Walbrzych (Polonia), junto a la selección española de baloncesto en silla de ruedas, disputando el Campeonato de Europa que tendrá lugar hasta el 8 de septiembre. En el caso de que España alcance las semifinales, aseguraría su presencia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con un Daniel Stix que jamás pierde la sonrisa y sus ganas de vivir y de mejorar día tras día en lo personal y profesional. Esta es la historia de un deportista que se ha convertido en un ejemplo de superación para mucha gente que está pasando por algo igual. "La vida es mucho humor, sin ello estamos muertos, sacrificio y cojones".

Pregunta: ¿Cómo entra el deporte en tu vida?

Respuesta: Desde pequeño he sido un niño nervioso y siempre he hecho deporte. He sido siempre muy activo y el deporte siempre ha formado parte de mi vida. A los 14 años me llegó la oferta de poder jugar en el club profesional. El baloncesto en silla de ruedas es un deporte muy duro.

Pregunta: ¿Te han gustado otros deportes?

R: Sí Esquí, natación... Pero al final me gustaba la dinámica de grupo y no luchar solo por un objetivo, sino con demás personas.

P: ¿Qué es para ti el baloncesto en silla de ruedas?

R: Es un sentimiento difícil de describir. Es mi pasión y un sentimiento que tengo.

P: ¿Haces otra cosa a parte de baloncesto?

R: Estoy estudiando Economía, mientras juego al baloncesto. Al final, si te dedicas a un deporte profesional, es difícil compaginarlo, pero si te motiva y te gusta, todo es más fácil.

P: ¿Uno se puede solo dedicar al deporte que haces?

R: Al final, el baloncesto en silla de ruedas, hoy en día, se ha convertido en un deporte profesional. En mi casa siempre me han dicho que la educación es lo importante y que el deporte profesional no dura para siempre.

P: ¿Qué significa formar parte de la selección española?

R: Es un orgullo. Me siento muy español. Ponerme la camiseta, escuchar el himno antes de salir a la cancha y representar a mi país es un orgullo y un honor.

P: ¿Cómo te sientes con la selección?

R: Llevó desde 2015. Uno va cogiendo cada vez más peso en el equipo, con la edad. Estar aquí es un placer para mí.

P: En 2013 protagonizaste un anuncio de Cola Cao, ¿cómo ocurrió todo?

R: Cola Cao buscaba un anuncio con algún deportista paralímpico. Me encontraron y al final lo hice. Fue una experiencia espectacular y se comportaron muy bien conmigo.

P: ¿Cómo ocurrió la discapacidad que tienes?

R: Salí de mi madre con un bulto enorme en la espalda que no fue diagnosticado, es decir, nací con un cáncer.

P: ¿Estuviste a un punto de morir?

R: Cuando nací tenía 20% de posibilidades de sobrevivir y gracias a los médicos del hospital, me salvaron la vida. Les debo la vida literalmente la vida a muchas personas.

P: ¿Qué les dirías a una persona que dice que no puede salir adelante?

R: Yo les diría que echen huevos a la vida. Uno puede quedarse sin trabajo, que se te muera el hermano... la vida son muchas circunstancias y hay que salir de ello. No hay que ponerse ningún límite. Podemos hacer lo mismo que muchas otras personas. Hay que tener una actitud de que podamos hacer todo. Siempre hay que mirar el lado bueno de la vida. Uno pasa por momentos muy jodidos en la vida, y los obstáculos deben ser un desafío y no un problema.

P: ¿Has nacido para hacer deporte?

R: Sí. De pequeño me decían que no iba a poder hacer muchas cosas, que no iba a ser dependiente y que iba a tener a alguien encima cuidándome. El deporte es mi plataforma para poder hacer muchas cosas. Mucha gente me dice que hay personas que finalmente han podido andar. A mi eso me da igual. En silla de ruedas soy muy feliz y a lo mejor si pudiese andar no lo sería.

P: ¿Llegaste a preguntar si ibas a poder andar?

R: Que va, nunca. No me hace falta y no lo quiero.

P: ¿Qué esperas del europeo?

R: Nuestro primer objetivo es hacer una buena frase de grupos para conseguir un cruce más asequible. A partir de ahí darlo todo en cuartos de final y si llegamos a semifinales habremos conseguido los objetivos y estaremos en Tokio. A partir de aquí, a soñar y habrá que optar por todo.

P: ¿Ir a los Juegos y representar a España sería muy grande?

R: Sería la guinda a una trayectoria deportiva increíble.

P: ¿Cambiarías tu vida para andar quitándole la discapacidad?

R: No me lo plantearía. No concibo otra vida que no sea la que tengo. Es mi día a día ir en silla de ruedas. Si esta vida me hace feliz, para que voy a querer otra.

P: ¿Tu familia también ha pasado por momentos duros, no?

R: Al final mi familia es una parte muy importante para mí. Los valores que me han enseñado son muy importante, uno de ellos la resilencia.

