Nikola Mirotic tras su fichaje por el Barça: "Me siento un culé más"

Nikola Mirotic, fichaje del Barça Lassa de cara a la temporada 2019/2020 ha concedido una entrevista a Barça TV donde habla de todo lo relacionado con su llegada a Barcelona y su futuro azulgrana. "Quiero que la gente vea que el Barça este año va muy serio. Para mí va a ser especial, ese primer partido en el Palau. Pero en mi cabeza sólo va a estar ganar, que es lo que quiero: empezar ganando", comenzaba diciendo, a lo que añadía que ahora se siente "un culé más".

"La NBA para mí era un sueño. Quería estar ahí y competir en la mejor liga del mundo y contra los mejores. La madurez, la experiencia me ha hecho mejorar mucho. En estos cinco años he tenido buenos líderes. Ha sido una buena experiencia. Tuve la oportunidad de seguir, pero mi deseo tiraba para Europa y estoy muy feliz de estar aquí", aseguraba el ala-pívot sobre su etapa jugando en la NBA.

El montenegrino expresaba su deseo de disputar más títulos y el regreso a la ACB le daba esa posibilidad. "Echaba de menos ganar, porque allí hay solo un título y aquí tienes la Liga Endesa, la Euroliga, la Copa... Tienes varios títulos. Cuando me dieron la oportunidad de embarcarme en un proyecto así, todo cuadraba".

Mirotic y Pau Gasol en un avión. Foto: Twitter (@threekola)

Apoyo de Gasol en la NBA

"Gasol estuvo a mi lado a mi llegada (Chicago Bulls) y me ayudó a adaptarme lo más rápido posible. Fue un jugador muy importante en mi desarrollo en la NBA. Era el que me guiaba, me decía lo que tenía que hacer... Tenía que tener paciencia y como yo soy tan ambicioso, ya quería jugar 25 minutos por partido y ser el mejor", expresaba.

"Gasol y yo terminamos jugando juntos el año pasado en los Bucks. Cuando fiché me llamó Pau para felicitarme, para decirme que ha sido una decisión muy valiente y que está seguro de que lo voy a hacer bien. Estaba un poco sorprendido con la decisión. No se lo esperaba igual que muchos, pero que tenía su apoyo", afirmaba el ahora jugador del Barça.

Futuro en Barcelona

El montenegrino ha mostrado su entusiasmo por empezar a disputar partidos con su nuevo equipo, así como de conocer mejor el club: "Tenía muchas ganas de venir aquí con la familia, de conocer mejor el club, a la gente que trabaja... de que todo esto sea posible y con ganas de jugar el primer partido en el Palau y de ganarme a la gente".

Por último, el ex del Real Madrid, que parece que ha olvidado por completo su pasado blanco añadía que sus objetivos son La Liga y la Final Four: "Son las dos competiciones más importantes, pero con tanto jugador nuevo se necesitará tiempo de adaptación". Con el equipo que tenemos vamos a aspirar a ganar títulos", terminaba diciendo.

[Más información: El épico fallo en la presentación de Mirotic con el Barça: le presentan como ¡Nikola Karabatic!]