La serie de abogados que predijo más cosas que 'Los Simpson': recomendación del día 51

Empezó sin que nadie la prestara mucha atención y poco a poco se convirtió en la serie que había que ver entre los más 'seriéfilos'. No tuvo el éxito de premios de otras, pero The Good Wife se ha convertido con el tiempo, y con su spin off en emisión llamado The Good Fight, en una de las series más importantes y relevantes de la ficción reciente.

Es mucho más que una serie de abogados, es una retrato político, de la emancipación de la mujer, del riesgo de convertirte en lo que criticas... y la serie que mejor miraba a lo que pasaba en su entorno. Siempre se dice que Los Simpson predijeron todo, pues echad un ojo a lo que hicieron sus creadores, los King, en The Good Fight. Secuestros a empresas de forma cibernética, censura en china, protección de datos en empresas que a todos nos suenan y hasta el consentimiento dentro de un reality show. Seguro que les suena.

Siete temporadas magníficas que nunca perdieron su colmillo -se pueden ver todas en Amazon- y que continúan ahora con The Good Fight, -en Movistar+- que da protagonismo a esa secundaria maravillosa que era Diane Lockhart y que sigue radiografiando la actualidad como nadie. Una joya absoluta que nunca es tarde para rescatar.