De Rozalén a Javier Ruibal: todos los conciertos desde las redes para aliviar el encierro del Covid-19

Son días para ser responsables: días de cuidarnos y quedarnos en casa para cuidar al resto. Tras el aluvión de cancelaciones de festivales y conciertos, el mundo de la música ha recibido una estocada fuerte que no, no obstante, no les ha impedido seguir creando y seguir ofreciendo sus canciones en los tiempos duros. ¿Que no podemos vernos en las salas ni en los escenarios durante un tiempo? Bien, pues nace el Yo Me Quedo En casa Festival, el primer festival que se celebra a través de Instagram, creado especialmente para acompañar la recomendación sanitaria de permanecer en casa.

Ahí artistas de la talla de Rozalén, Carlos Sadness, Andrés Suárez, David Otero, Diana navarro, Dvicio, Funambulista, Rayden, Marwan o Sofía Ellar. En palabras de su creador, Franchejo Blázquez, “se me ocurrió la idea al ver un tweet de Georgina hablando sobre un directo que iba a hacer para tocar unos temas, y artistas, managers y discográficas se han volcado para que tengamos un cartel inmejorable. Lo hemos montado en cuestión de horas, en apenas una tarde teníamos todo el calendario cubierto, pero estoy muy emocionado y orgulloso por haberme visto desbordado por la solidaridad y el cariño de toda la industria musical, que una vez más demuestra que está a la altura de las circunstancias”.

Cartel Yo me quedo en casa.

El funcionamiento es sencillo: cada artista realizará un directo desde su propio perfil de Instagra a una hora establecida -que puede encontrarse en el cartel oficial del evento- y tendrá media hora para tocar unas canciones e insuflar un poco de ánimos a los usuarios que pelean el coronavirus desde sus casas. Además de las tres jornadas de tarde-noche durante viernes, sábado y domingo, habrá una sesión especial vermut al mediodía del sábado.

Javier Ruibal, por su parte, también ha comunicado en su cuenta de Twitter que este sábado, a las 18h de Madrid, hará un concierto desde casa por Facebook e Instagram. “Así nos acompañamos entre todos. Dime tu canción favorita. La consigna es no propagar el COVID19. Yo me quedo en casa. Saldremos adelante. Un abrazo inmenso”, ha escrito el artista.

Cuarentena Fest.

Desde la música independiente ha nacido también el Cuarentena Fest: Airu, Alien Tango, Ayalga, Barbara, Cabiria, danieldaniel, Estrella Fugaz, Jose Ignacio Martorell, Kids from Mars, lashormigas, Le Nais, Marcelo Criminal, Megansito el Guapo, Pavvla, rebe, Santi (Autoescuela), Stephen Please y Valdivia, entre otros, tocarán desde el 16 de marzo al 27 de marzo para ayudar a aplacar el tedio. Todos estos artistas “ofrecerán conciertos desde su espacio de creación: su dormitorio, para las casas de toda España”, siempre con una filosofía clara: “La música no se detiene, ni siquiera en tiempos tan duros como éste”.