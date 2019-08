Muere David Berman, líder del grupo indie Silver Jews, a los 52 años

El cantante y compositor estadounidense David Berman, que fue el líder del grupo de música alternativa Silver Jews, ha fallecido a los 52 años, según ha informado su sello discográfico Drag City Records. "No podríamos lamentar más contarte esto. David Berman falleció hoy. Un gran amigo y uno de los individuos más inspiradores que hemos conocido se ha ido", ha publicado la discográfica en su cuenta oficial de Twitter.

No se ha dado a conocer, por el momento, la causa del fallecimiento de este músico que también fue poeta. Berman fundó a finales de los años 80 y en Nueva York el grupo Silver Jews junto a Stephen Malkmus y Bob Nastanovich, quienes por aquella época estaban dando al mismo tiempo los primeros pasos de la banda de culto Pavement.

Starlite Walker (1994) fue el disco debut de Silver Jews, un conjunto que, con el tiempo, se convertiría en un proyecto prácticamente individual de Berman y en el que cambiaban los músicos que le acompañaban.

Silver Jews, que llegaría a ser una notable y aplaudida referencia dentro de la escena alternativa e independiente de EE.UU., editó cinco discos más antes de su disolución en 2009: The Natural Bridge (1996), American Water (1998), Bright Flight (2001), Tanglewood Numbers (2005) y Lookout Mountain, Lookout Sea (2008).

Tras muchos años alejado de la música, Berman regresó este año bajo el alias Purple Mountains y el disco Purple Mountains, publicado hace apenas un mes. El artista tenía previsto empezar este mismo fin de semana la gira de presentación de este álbum que le iba a llevar por los escenarios de ciudades estadounidenses como Washington, Chicago, Philadelphia o Los Ángeles.

Multitudinaria despedida

Berman mantuvo una conflictiva y muy hostil relación con su padre, Richard Berman, un lobista que trabajó para los intereses conservadores en EE.UU.

Numerosos fans de Berman así como compañeros de la música alternativa e independiente de Estados Unidos mostraron en las redes sociales su tristeza por el fallecimiento del artista.

"Me podría sentar aquí todo el día y citar memorables pareados de David Berman sin cansarme. No tenía competidor. Él era la competición", escribió en Twitter el grupo The Mountain Goats.