¿Quiénes son Los Fesser? La banda que arriesgó su nuevo disco por defender la libertad de expresión

Los músicos suelen tener un sueño: poder vivir de lo que toquen. Que su pasión sea también lo que les dé de comer. En una industria masificada, que siempre apuesta por fenómenos efímero y sonidos de moda, destacar es algo prácticamente imposible. Los artistas deben aprovechar los pocos momentos de suerte, esos en los que se encuentran en el lugar oportuno en el momento oportuno. Un tren que pasa una vez con la palabra éxito pintada en mayúsculas y que cualquiera cogería a cualquier precio.

Pero hay algo que, aunque por desgracia esté en peligro de extinción, es más importante que el éxito: los valores. Lo personal es político, escuchamos desde hace meses mientras uno se enfrenta cada día a sus incoherencias. De ahí la importancia del gesto de Los Fesser, la banda que contrató el Ayuntamiento de Madrid para sustituir a Luis Pastor y su hijo, cancelados por motivos ideológicos, y que han renunciado a tocar en su lugar. Ellos nunca supieron las circunstancias alrededor de su fichaje para las fiestas de Aravaca.

Desconocían que habían entrado en nómina para tapar un hueco que olía a censura. Por ello no tendrían que haber hecho nada. Nadie les iba a pedir que no tocasen. Pero ellos han decidido que así no lo harán, que prefieren dejar pasar una oportunidad como las fiestas de Madrid para no traicionarse a sí mismos.

Videoclip de 'Si la música es ruido', de Los Fesser.

Activismo en primera persona que ellos mismos explicaban en un comunicado publicado en sus redes sociales y que decía lo siguiente: “No vamos a tocar en Aravaca sustituyendo a Pedro Pastor el 8 de septiembre. “Cuando confirmamos la fecha no sabíamos que era para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente. Nos hubiera encantado tocar, con la oportunidad que supone para una banda pequeña como la nuestra, no solo de darnos a conocer allí sino también para conseguir financiación para la salida de nuestro nuevo disco. Pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello”.

Su comunicado dejaba implícito un sacrificio al que muchas bandas no hubieran accedido. Porque Los Fesser se encuentran en plena promoción de lo que será su próximo disco, del que ya han sacado dos singles con un vídeo y cuya intención era sacar a finales de ello. Han renunciado a un gran empujón promocional y también a la inyección financiera que podía asegurar la llegada de su esperado nuevo trabajo. Pero tras hablar con Pedro Pastor lo tienen claro: “nos parece injusto, de modo que en solidaridad con él y con la música, hemos decidido no tocar. Si alguna vez hemos protestado por algo ha sido precisamente para apoyar la expresión musical y artística en todas sus formas. Y así lo dice nuestra canción ‘Si la música es ruido’.

Pero, ¿quiénes son Los Fesser?

El acto de valentía de Los Fesser ha creado un efecto Streisand, y ha puesto el foco sobre ellos y muchos han comenzado a preguntarse quiénes son esta pareja y cómo son sus canciones. Un dúo cuyas canciones tienen algo del rock español que hizo triunfar a M-Clan y que después ha revitalizado cantantes como Leiva. No son novatos en esto, y aunque con otro nombre, La banda de Fesser, llevan tocando en salas y bares desde 2008.

Nos hubiera encantado tocar para conseguir financiación para la salida de nuestro nuevo disco. Pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello

Aunque actualmente sólo queden Carlos Fesser ‘Billi’, y Alberto Esteban ‘Peto’, el grupo nace compuesto por Dani Guadaño, Alberto Peto, Nzola Da Costa y Billi Fesser, cuyo apellido da nombre a la banda. Durante cuatro años hicieron callo en conciertos en las salas de Madrid, y fue en 2012 cuando llegó su primer disco, Japón, que contaba con 11 temas y que les puso en el foco de la escena indie española.

Para el segundo trabajo recurrieron a la ayuda del crowdfunding, y el nombre ganado a pulso con su primer álbum hizo que consiguieran superar el objetivo marcado en la campaña de micromecenazgo. Así, y con la llegada del que es su productor, José Nortes, llegó su segundo disco, 363 (Agarrado), en el que se encontraba la canción más popular, La música es ruido, que siguen tocando actualmente tras la remodelación del grupo. El cuarteto se despediría con una fecha épica, 1 de abril de 2016 cuando llenaron la sala Joy Eslava de Madrid en un concierto que grabaron y que luego editaron.

Hemos decidido no tocar. Si alguna vez hemos protestado por algo ha sido precisamente para apoyar la expresión musical y artística en todas sus formas

La refundación de la banda llegó en 2017, cuando se presentaron en sociedad como Los Fesser, y formada ahora por Billy y Peto y anunciaban nuevo trabajo que se ha ido retrasando. De momento, en abril de este año presentaron por fin una primera canción llamada Adictos a los dos, que funcionaría como single de presentación de lo que será su disco Doble o Nada, del que en mayo se pudo escuchar otro avance, Volveremos. Un trabajo para el que querían ese empuje que significaba tocar en las fiestas de Madrid, y que sus fans siguen esperando.

Ellos han antepuesto los principios a la rentabilidad, y eso merece una recompensa. Muchos músicos han pedido ya que la gente llene el próximo concierto de Los Fesser para agradecer que, en tiempos precarios, hayan defendido la libertad de expresión por encima de sus intereses.