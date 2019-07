"No jodáis con mi libertad": el alegato feminista de Miley Cyrus en su nuevo videoclip

Miley Cyrus acaba de lanzar el videoclip de Mother's Daughter, el sencillo principal de su nuevo álbum, She is coming, y el resultado ha dejado alucinado a todo el mundo. La artista estadounidense, enfundada en un mono rojo chillón, realiza un alegato rebelde del cuerpo femenino en un vídeo en el que también aparecen destacados activistas como los modelos Aaron Philip y Casil McArthur, el skater Lacey Baker o la actriz Angelina Duplisea, además de su madre, Tish Cyrus.

Mother's Daughter es un grito de empoderamiento femenino que reúne lemas como "no soy un objeto", "la virginidad es un constructo social" o "mi cuerpo mola", mientras la cantante repita continuamente "no jodáis con mi libertad". El videoclip, dirigido por Alexandre Moors, proyecta imágenes explícitas del cuerpo de la mujer en todas sus variantes y tamaños y de su relación con el de otras.

La autora de Wrecking Ball, que se define como "cruel" y "malvada" en este nuevo tema, ha ido publicado en su cuenta de Instagram imágenes de los y las protagonistas del videoclip en las que lanzan mensajes de igualdad y de libertad.

Cyrus publicó She Is Coming a finales de mayo, su primer álbum desde el de rock, titulado Younger Now, de 2017. Además de este proyecto, la cantante ha colaborado recientemente con Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Hearth y se ha revelado en la protagonista de un capítulo de la última temporada de Black Mirror.