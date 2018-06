La DJ africana de diez años que deja en ridículo a David Guetta

Se llama Erica Tandoh, es de Ghana y con sólo diez años recién cumplidos acaba de descubrirse como una diminuta reina de los platos. Que tiemble David Guetta, que se revise Steve Aoki: esta cría tiene al mundo entero pendiente de su fuerza, de su genio, de su alegría. Cuando se sube al escenario es DJ Switch, un torbellino de ébano: piernas cortísimas e incansables, brazos siempre arriba, colores vivísimos en la ropa, cadenas de oro colgando del cuello y sempiternos cascos sobre las orejas. La pequeña saltó a la fama el año pasado, cuando captó la atención del público con sus actuaciones en la temporada 8 de Talent Kidz. “Olvida tus problemas y vamos a la fiesta”, lanza la joven cuando suenan los primeros acordes de sus temas. Pincha subida en unos montículos de hormigón para poder alcanzar los teclados.

“Empecé a conocer el mundo de los DJ’s, creo, a los nueve años”, indica. “Ahora estoy haciendo todo lo que tengo en mi mano para conseguir ser buena”. Cuenta que se bautizó artísticamente como “Dj Switch” porque su intención es “cambiar el ánimo de la gente” y “hacer que se pongan felices”. “Ser un joven DJ no es tan difícil. En el colegio nos enseñan muchas cosas muy rápido y estamos acostumbrados a aprenderlas, así que ahora estoy intentando aprender sobre este mundo de la misma manera veloz”, sonríe. “Mi colegio es divertido. ¡Adoro mi escuela!”.

De mayor, ginecóloga

La joven es multidisciplinar. Canta, baila, toca varios instrumentos -como la trompeta, la batería o el piano- y se muestra interesada en el mundo del arte. “Adoro bailar. Y me gusta tocar tambores”, guiña. Tiene una energía infinita. Ahora, que no lleva ni doce meses en el oficio, ya cuenta con uno de los Premios anuales de Ghana como Artista Revelación. Sin embargo, Erica no quiere que la fama se le suba a la cabeza y recuerda a diestro y siniestro que su intención no es triunfar como DJ. Tiene otros planes: “Lo que estoy haciendo ahora es sólo una pasión. Creo que soy buena y la gente ama que yo lo haga, pero esto no es lo que quiero hacer en el futuro. Quiero ser médico. De hecho, quiero ser ginecóloga”, explica la chica.

DJ Switch, Erica Tandoh, la niña de Ghana que revoluciona el mundo de la música.

“Quiero ayudar a las mujeres. Quiero ayudar a nuestras madres porque ellas sufren demasiado cuando dan a luz. No sé si mi madre sufrió cuando me dio a luz, pero he oído que muchas mujeres sufren durante el parto, así que quiero ayudarlas”, relata. Erica ha actuado ya en el British Columbia College: asistió como artista invitada durante la celebración del Día Internacional de las Familias, y ya ha cerrado algunos bolos más, pero los ejecutará sólo de forma recreativa, no como modo de vida. No piensa permitir, dice la niña, que su prioridad deje de ser su educación. “Tengo que estudiar mucho y formarme para alcanzar mi sueño”.

La 'Matilda' de los DJ's

Hay quien quiere insuflarle el gusanillo de la música como oficio al que dedicar su vida. Dice Tawian Evans, conocido también como DJ Fuad -y uno de los entrenadores de Erica- que lo absorbe todo a una velocidad de vértigo. “Creo que tendrá éxito en una industria dominada por hombres, porque muchos ya se han dado cuenta de su talento y la han apoyado. Yo mismo la enseñé a usar el botón de sincronización, a lanzar la canción, a usar el canal de la máquina y a rascar. Ella reaccionó a todo mucho más rápido de lo que esperaba. Llegará lejos”. El artista ejerce ahora de valedor de la niña y la acompaña a sus actuaciones por si surge algún imprevisto que ella aún no sepa manejar.

A su madre, Lilian Mensah, no le ha pillado demasiado por sorpresa el éxito de su cría. “Sé lo inteligente y perspicaz que es, a pesar de sus pocos años. No sólo es buena en la máquina de mezclas, también es académicamente brillante, así que si quiere convertirse en doctora, le brindaré todo el apoyo necesario para que lo haga realidad”, relata. “Yo tengo cinco hijos y ella es la única chica. Es demasiado curiosa, sí, así que un día dejé que jugase con mi amiga, que es DJ, para que ella le enseñase algunas cosas. Empezó como un entretenimiento y ha acabado formándose en audición. Es sorprendente que haya contestado tan rápido. El resto dicen que es historia”.

El primer trabajo de la chica es la canción Deceiver, que ha grabado e interpretado con su madre. DJ Switch cree que la primera clave para triunfar en el mundo de los platos es la práctica. Después: amar al música. En tercer lugar: no olvidarse de la emoción, de la excitación del oficio. Cuarto: tomárselo en serio para acabar siendo un buen profesional. Y quinto… actitud. Ella tiene todos los puntos, está visto. Larga vida a la diosa Switch.