La mejor película española según los cinéfilos de todo el mundo

A (casi) todo el mundo le gustan las listas. Simplifican todo. De un vistazo puedes saber lo que gusta o lo que no, lo que la gente recomienda o lo que nunca usaría. En el cine siempre ocurre a final de año, que todo el mundo se apresura a sacar sus listas. Lo que más nos gusta. Pero, ¿y si la lista no la hiciera un medio o un periodista?, ¿y si fueran los usuarios de todo el mundo los que escogieran la mejor película?

Existen páginas que desde hace mucho permiten votar los títulos que se estrenan. Se puede cotejar así si la opinión de la crítica sesuda coincide con la de los cinéfilos. En España la web estrella es Filmaffinitty, pero a nivel mundial no hay nada más extendido que IMDB (Internet Movie Data Base), que sirve como la mayor base de datos de películas y series, pero también para que la gente ponga nota a sus películas y hasta episodios.

Ahora un estudio de 'Rave Reviews', web que se dedica a las recomendaciones de cualquier tipo de producto (de lo material a lo cultural), ha analizado los votos de todos los usuarios de IMDB para descubrir cuál es la película favorita de cada país del mundo, y los resultados van desde lo más predecible a lo más sorprendente. Nadie se llevará las manos a la cabeza al ver que en Argentina han optado por El secreto de sus ojos, a coproducción hispanoargentina que ganó el Oscar a la Mejor película extranjera y que fue un fenómeno de masas y de crítica. La película de Juan José Campanella tiene una nota de 8,2. Tampoco que en Brasil hayan escogido un título como Ciudad de dios, que con 8,6 arrasa a su competencia.

Mapa de los votos en los países europeos. Rave Review

Pero… ¿cuál es la más votada en España?, ¿cuál es la película que tiene mejor nota entre los votantes de todo el mundo? Pues el resultado aquí sí que es sorprendente. A priori todos podríamos pensar que sería un filme de Almodóvar, nuestro realizador más venerado en todo el planeta, pero no. Tampoco un fenómeno en taquilla como Torrente, o un clásico como El verdugo. La película con mejor nota de toda la historia del cine español es… Klaus. Sí, el filme animado de Sergio Pablos que estuvo nominado al Oscar e incluso ganó el Bafta se ha colocado por encima de títulos de culto. Un 8,2 sobre 10.

Un análisis en el que se puede ver, gracias a unos mapas, las elegidas en otros lugares. Por ejemplo, en Francia pasa algo parecido. Un país con una ristra de directores como Godard, Truffaut y compañía, pero cuya película mejor votada es Intocable, el éxito de taquilla mundial dirigido por Olivier Nakache y Éric Toledano que alcanza el 8,5. En Alemania llegan a un término medio, ya que la excelente La vida de los otros arrasa con un 8,4.

Fotograma de Klaus.

Al otro lado del charco también han analizado la más votada, y la elegida no es otra que Cadena perpetua, el filme de Frank Darabont con Morgan Freeman y Tim Robbins que llega al sobresaliente, un 9,3. No es la nota más alta, que corresponde a la película de Mongolia Life: Amidral, que llega al 9,8. Eso sí, con apenas 100 votos, mientras que el resto han alcanzado decenas de miles de calificaciones que convierten su media en más democrática.

Por supuesto, en Corea del Sur el fenómeno Parásitos tenía que notarse. 8,6 para la película de Bong Joon-Ho. No es el único director de culto asiático que coloca un filme. Nombres como Wong Kar-Wai, con In the mood for love o Hayao Miyazaki, con El viaje de Chihiro son las mejor valoradas en sus respectivos países.

Sorprende que, en casi todos los países, se elige a filmes recientes, de las últimas décadas. Sólo algunos como Italia, que escogen El bueno, el feo y el malo o Portugal, en donde la más votada es una película de 1945 (O Pátio das Cantigas, dirigida por Francisco Ribeiro) se salen de la norma. Un viaje cinematográfico muy sorprendente por todo el mundo.