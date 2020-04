Los festivales de Cannes, Venecia y San Sebastián se unen en un evento gratuito en YouTube

Los festivales de cine más importantes y prestigiosos del mundo, entre los que figuran el de Cannes, la Mostra de Venecia o el de San Sebastian, formarán parte de We Are One: A Global Film Festival, un evento virtual que ha organizado YouTube como solución de emergencia por la pandemia del coronavirus.

A partir del 29 de mayo y durante diez días, esta iniciativa digital ofrecerá gratis y al público de todo el mundo una programación escogida por los festivales de cine de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia.

YouTube y Tribeca Enterprises, la organización detrás del Festival de Cine de Tribeca, son los máximos responsables de We Are One: A Global Film Festival, que recaudará fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones involucradas en la lucha contra el coronavirus.

Esta unión llega en un momento en el que la celebración de los grandes eventos cinematográficos del año está en el aire. Cannes sigue empeñada en celebrar su edición, y aunque no dice fecha, asegura que intentará realizarla a comienzos de otoño, lo que afectaría también a otros certámenes como Venecia y San Sebastián.

Italia, por su parte, ya ha anunciado que los cines y teatros serán los últimos en abrir, aunque no ha especificado la fecha, pero Venecia ha asegurado que mantiene su cita a comienzos de septiembre aunque aumentando la seguridad y consciente de que las estrellas americanas no querrán viajar a un país tan afectado por la Pandemia.

Por su parte, San Sebastián espera a lo que hagan los dos gigantes del cine en lo que saben que será una edición a medio gas pero que quieren celebrar, especialmente por su importancia para la industria del cine español, que ve cómo sus grandes estrenos tienen su premiere en el marco inigualable del Zinemaldia.