El cine español se estanca en 2019 y no supera los 100 millones de euros por primera vez en seis años

Con 2020 recién estrenado toca hacer balance del año pasado, y en el cine las sensaciones son positivas, pero con alguna sombra, y esta vez, por desgracia la ha traído el cine español. Por primera vez en seis años no se supera la barrera de los 100 millones de euros y se quedará en una cifra cercana a los 95 millones de euros de recaudación, ya que sin contar el último fin de semana del año, el Ministerio de Cultura había fijado la cantidad en 92 millones.

No hay que dar la voz de alarma. No son malos datos, como aquellos de 2013 cuando ni siquiera superamos los 70 millones. Una cifra que demuestra que el espectador se ha reconciliado con cierto tipo de cine, pero que le cuesta entrar al otro. Las producciones de Antena 3 (Padre no hay más que uno ha superado los 14 millones de euros) y de Telecinco (Lo dejo cuando quiera y Si yo fuera rico pasan los 11) han funcionado, y Mientras dure la guerra, de Movistar ha rozado los 11, pero la industria sigue dependiendo de las grandes producciones y filmes de clase media como La trinchera infinita no terminan de encontrar su público a pesar de su calidad. Después de estos taquillazos, la española más exitosa fue Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar con casi 6 millones de euros.

Este año Telecinco sólo ha estrenado dos obras, y eso ha ayudado a que no se superara esa barrera moral de los 100 millones de euros. Con todo, la cuota del cine español se ha quedado en un 15% gracias 15.9 millones de espectadores acudieron a las salas de cine a ver películas españolas. Un porcentaje digno pero que es un bajón significativo comparado con otros años, ya que en 2018 ascendió a 17,5% y el anterior al 17,1%.

Tráiler de Dolor y Gloria

El dato del cine español contrasta con el global, ya que según los datos provisionales de Comscore, compañía 105.5 millones de espectadores visitaron las salas de cine en 2019, un 8% más que en 2018, para un total de 624.1 millones de euros de recaudación, 7% más que el año anterior. Este dato supone la mejor cifra de espectadores de los últimos 10 años.

El empujón llegó en el segundo semestre, especialmente en el trimestre de verano, donde en 2019 se elevó un 13.6% más respecto al segundo semestre del año anterior, hasta un total de 58.8 millones de espectadores. El rey león fue la película más taquillera del año con 37 millones de euros y la más taquillera desde que en 2014 arrasara la española Ocho apellidos vascos. Tras El rey león, las más taquilleras fueron Joker, Vengadores: Endgame, Aladdin y Toy Story 4. Del top cinco, cuatro son de Disney, mostrando otra de las tendencias del cine actual.

Lo que no ha cambiado es la distribución diaria de la asistencia de espectadores a salas de cine, ya que el 59% de los espectadores eligieron el fin de semana para acudir a las salas, mientras que el 41% restante lo hizo entre semana. El miércoles 30 de octubre, coincidiendo con la Fiesta del Cine, se registró el mejor día del año, con 1.026.655 espectadores superando así el millón de espectadores, algo que no ocurría desde 2017.