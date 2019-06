Un pequeño vídeo de unos 11 segundos que muestra a The Beatles actuando en directo para el programa de la cadena BBC Top of the Pops en junio de 1966 ha sido descubierto en México. Se trata de un clip de una actuación en vivo de la que no había sobrevivido ningún testimonio audiovisual y que, a pesar de no tener sonido, muestra al cuarteto de Liverpool interpretando el tema Paperback writer.

La cinta original del programa no se llegó a guardar en los archivos de la BBC, pero este vídeo lo grabó un espectador de Liverpool con una cámara de 8 milímetros y ha acabado en las manos de un coleccionista en México. Este sujeto se puso en contacto con Kaleidoscope, un organización asentada en Birmingham que se dedica a rastrear momentos perdidos de la historia de la televisión.