¿Voy a ver otra vez 'Paquita Salas' durante el encierro? Evidentemente: recomendación del día 14

Hay series que no te cansas de verlas, y algunas de ellas incluso llegan a modificar las expresiones que dices. A mí me pasó con Paquita Salas. Desde que la vi acabé diciendo las frases que dicen Paquita, Magüi y, sobre todo, esa Noemí Argüelles que fue la revelación de la tercera temporada? Yo ahora no paro de decir: "deberías saberlo", "evidentemente", "equipo de investigación o equipo de la mierda"...

Por eso tengo claro que voy a recuperar Paquita Salas -todos sus episodios están en Netflix- este encierro, porque sus tres temporadas son divertidas, frescas, y encima hasta te emocionan. Tienen cimas como ese Bailes regionales de su última temporada, pero toda ella es una de las series más influyentes de la ficción española reciente. Los Javis tienen ese don para crear personajes que se convierten en mitos, y esta serie está llena.

En tiempos de encierro necesitamos más Paquitas que nos alegren el día. Y mientras ellos estrenan su nueva serie, basada en La Veneno y de la que este domingo podrá verse el primer episodio-, nosotros seguiremos riéndonos con esta representante chapada a la antigua.

Recomendación del día: Paquita Salas Carmen Suárez