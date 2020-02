Estos son los mensajes ocultos que Torra envía a Sánchez con los dos libros que le ha regalado

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha regalado a Pedro Sánchez dos libros -uno en inglés y otro en catalán- que mastican cuestiones tan amplias, espinosas y ambiciosas como los derechos humanos y la libertad: esta entrega se ha dado durante la reunión celebrada este jueves en el Palau de la Generalitat. Fuentes del gobierno catalán han concretado que se trata de "Inventing human rights", de Lynn Hunt, y "Llibertat i sentit", de Lluís Solà.

Las mismas fuentes han destacado que la obra de Hunt narra, a través de la historia, la aparición y desarrollo de los derechos humanos, desde sus raíces conceptuales en la ilustración hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hunt se licenció en filosofía y letras por el Carleton College (Minnesota) en 1967 y se doctoró en historia por la Universidad de Stanford (Estados Unidos) en 1973.

Es experta en historia de la Revolución francesa y es conocida por su obra teórica en estudios culturales europeos. Ha sido profesora en Berkeley y en la Universidad de Pensilvania. En 2002 presidió la American Historical Association. Actualmente ocupa la cátedra Eugen Weber de historia europea moderna, en UCLA, y forma parte de la dirección del American Council of Learned Societies.

En este libro, la autora trata de aclarar su postura en el eterno debate: ¿existen los valores universales; cómo llegan a reconocerse? ¿Son una "invención" o un "descubrimiento"? Hunt señala que son una invención, y, con ello, quiere decir que los seres humanos no deben someterse a ninguna guía ética ni moral ajena a su propia voluntad, a su responsabilidad y a su compromiso; sencillamente... porque no la hay, o no tienen autoridad.

Es decir, lo que Torra quiere decir a Sánchez es que los catalanes independentistas no tienen por qué doblegarse a ninguna ley ni código externo a ellos, en este caso, a la Constitución, porque no es más valioso ni más legítimo que su propia elección. Es un "nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos: elegimos separarnos de España bajo nuestra responsabilidad".

El otro tomo, Llibertat y sentit, de Lluis Solá, una obra que pretende ser una continuación del diálogo que "pensadores, poetas, artistas, científicos, religiosos, padres y madres, hijos e hijas, hombres y mujeres de todas las épocas y lugares" llevan manteniendo durante siglos sobre las grandes cuestiones de la condición humana. Lluís Solà apunta que "hemos hecho de la vida un tribunal", que "si no hay libertad, no hay responsabilidad", que "en cada persona encontraremos un conservador y un revolucionario".

Él cree que "la violencia es debilidad", que "las rejas más efectivas son las que no se ven" y que "para poder secuestrar tu libertad, tienen que secuestrar el alma, el espíritu, la mente y la palabra". También estas consignas tienen sentido dentro del discurso de Torra en referencia a Cataluña, los referéndums ilegales, la violencia policial y ciudadana y el conflicto actual.