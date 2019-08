Estas son las seis canciones "machistas" por las que Podemos ha censurado a C. Tangana

El pasado jueves saltaba la polémica: Elkarrekin Podemos pedía al Ayuntamiento de Bilbao que no contratase a artistas que "reproduzcan la cultura de la violación". Lo expresaban tras el zafarrancho virtual -con recogida de firmas incluida- surgido por la presencia del rapero madrileño C. Tangana en las fiestas de la capital vizcaína. El grupo de izquierdas consideraba que la contratación de músicos para Aste Nagusia debía pasar por la Comisión Mixta de Fiestas. No se había hecho así. Por tanto, la presión era ideológica pero también burocrática. Al día siguiente ya lo habían conseguido: el Ayuntamiento tomaba la decisión de 'cargarse' a C. Tangana del cartel y sustituirlo por el cantante puertorriqueño Pedro Capó.

¿Reacciones? José Guirao, ministro de Cultura en funciones, ha criticado la cancelación de conciertos por motivos de la ideología del artista, pero ha reconocido que con este rapero tiene "más dudas" porque se trata también "de un tema de género". No obstante, ha insistido en que se "debería dejar hacer su trabajo" a los artistas, y que sea "el público el que refrende ese trabajo, lo apoye y lo disfrute": "No veo bien que los políticos se metan ahora a juzgar la bondad o no de las ideas o el arte de cualquier creador".

La respuesta más impactante ha sido la de Pablo Iglesias, secretario general del partido que ha liderado la caza del músico: "No me gusta C. Tangana, pero me parece vergonzoso que le prohíban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura. Y para beef memorable, éste", ha señalado, compartiendo la canción Los pollos hermanos de sus amigos Los Chikos del Maíz. En este tema, los raperos Nega y Toni se metían con el mismísimo C. Tangana: "Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay Z. y las ventas de Joe Crepúsculo. Así que esfuérzate, haz otro anuncio, esta vez en trikini. No compito con Drake, compito con Pasolini", le dedicaban.

"Ahora di que la fama se la debo a 'El coletas': no, ya te follaba en las maquetas", lanzaban los raperos. Y chimpún. Pero, ¿cuáles son las letras de C. Tangana que han desatado las iras de la izquierda puritana? Aquí algunos de los ejemplos más espinosos:

1. Sangre

"Sangre, sangre, no eres nadie. Mi puta estable, tu puta hinchable".

2. Ná de ná

"Otra vez tu cara, puta, sólo me quieres si te hago mal. Ya no siento nada, vete, follando con otra que es igual. Ojalá te mueras, puta, sólo quiero una mamada, que alguien llame a mi abogada".

3. Fácil

"Versace, Versace, Versace: hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache. Me llaman torero porque entro a matar, dale, don dale, me creo Don Omar". Colaboración con Jesse Baez.

4. Mala mujer

"Yo estaba en la cabina preparando el show, pero quería bajarme y arrancarle el crop", canta. "Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel". Esta canción, en 2017, fue incluida en un listado de "canciones sexistas" elaborado por la concejalía de Igualdad de Torrijos, Toledo.

5. Booty

"Uh, ná, ná ná, mientras empujas ese boody pa'trás", canta aquí C. Tangana con Becky G. También ha sido tildada de machista por "cosificar" a la mujer y reducirla a su trasero.

6. Bien Duro

"Tirando billetes de cien en un culo que no sé de quién. Te quiero, pero yo qué sé: cuando estamos mal, lo paso bien".