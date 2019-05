Muere Judith Kerr, célebre escritora de novelas infantiles, a los 95 años

Judith Kerr, escritora e ilustradora británica de origen alemán, autora de conocidas novelas para niños como la serie infantil The Tiger Who Came To Tea, ha muerto a los 95 años, según informa la agencia Reuters. También es célebre por su novela autobiográfica Cuando Hitler robó el conejo rosa.

Kerr nació en Alemania en 1923. Poco antes de que los nazis llegaran al poder, su familia se vio obligada a emigrar a París. Su padre, Alfred Kerr, un conocido crítico teatral, periodista y dramaturgo, había criticado abiertamente los postulados de Hitler y sus adlátares. De hecho, los nazis quemaron sus libros poco después. Finalmente, se establecieron en el Reino Unido, donde la autora ha vivido desde entonces.

Aunque de niña soñaba con ser una escritora famosa, sólo comenzó a escribir y dibujar libros cuando sus propios hijos estaban aprendiendo a leer, ya entrada en la cuarentena. Su novela autobiográfica Cuando Hitler robó el conejo rosa, dividida en tres partes, cuenta la vida de su familia durante sus primeros años como refugiados en París y, más tarde en Londres, durante la II Guerra Mundial.

Este libro ha sido traducido a multitud de idiomas y utilizado en las escuelas para introducir a los niños uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad. Fue premiado con el Youth Book Prize en Alemania. También un colegio de su país natal lleva su nombre.

En una entrevista con Reuters en 2015, Kerr dijo que, a medida medida que se hacía mayor, pensaba más a menudo en los niños judíos de su generación que murieron en el Holocausto y en las vidas que podrían haber vivido. "Si tienes una vida que otros muchos no han podido, no puedes malgastarla", señaló.

De joven, Kerr trabajó con diseñadora, profesora de arte y guionista en la BBC, antes de dedicarse al cuidado de los dos hijos que tuvo con su marido Tom. Fue entonces, cuando educaba a su hija Tacy, el momento en el que la escritora se inventó la historia de una niña pequeña y su madre que tomaban el té en casa mientras un tigre llega de forma inesperada, devora toda la comida y se marcha, sin nunca más volver a aparecer.

The Tiger Who Came To Tea se publicó en 1968 y recibió críticas muy favorables, convirtiéndose rápidamente en bestseller. Dos años más tarde publicó otro de sus libros más conocidos, Mog the Forgetful Cat.

A menudo, a Kerr se le preguntaba si el tigre tenía un significado oculto, y algunos autores han sugerido que podría representar a Hitler o al nazismo, que invadió su casa y le robó sus pertenencias. Sin embargo, la autora negó este supuesto, diciendo que la idea del tigre simplemente se le ocurrió tras una visita al zoo con su hija Tracy, y la criatura era inofensiva.