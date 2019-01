Pedro Letai responde a las acusaciones de plagio: "Dejo colgado el disfraz de autor fallido"

Pedro Letai, el abogado de la SGAE acusado de plagio en sus obras Las cosas que no pueden ser (editorial La Huerta Grande) -donde varios usuarios reclaman tuits de su autoría- y Siete canciones pasada la medianoche (editorial noVelnoBel), novela en la que copió textos de Ray Loriga y Manuel Jabois, remite este comunicado a EL ESPAÑOL a tenor del revuelo mediático: "Al maravilloso mundo de la literatura hay muchas maneras de acercarse, y parece evidente que yo he equivocado la mía en algunos momentos, ya sea por responsabilidad propia o por confiar en quien no debería haber confiado", escribe.

"Más allá de la pesadilla que son estas últimas semanas, y de las amenazas, los insultos y el acoso digital, me quedo con las lecciones aprendidas. Quiero así pedir disculpas a los autores, editores y lectores. Yo desde hoy ya me convierto solo en esto último, que sin embargo es lo más placentero. Mis responsabilidades profesionales son otras, y en nada deben verse afectadas por el pasado. Es esa también otra razón de peso para bajarme ahora del tren y seguir mi camino. Mientras, tengo por delante la tarea de tratar de entender qué ha sucedido realmente, y ver hasta dónde debo asumir mi responsabilidad".

Y cierra su misiva así: "Espero que a partir de mañana se respete a la persona que desde ya deja colgado el disfraz de autor fallido para ser solo eso, persona".