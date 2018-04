PP y PSOE censuran una charla con raperos contra la represión

EL Partido Popular y el Partido Socialista de Alcalá de Henares han reclamado la no celebración este sábado de la charla-debate 'Represión' en un local de propiedad municipal cedido a la Plataforma Antidesahucios (PAH) del Corredor del Henares, en el que participarán representantes del 'Grupo de Apoyo a Altsasu Gurasoak de Madrid', el grupo de rap 'La Insurgencia', y 'Los Cinco de la Trinchera'.

El acto está fijado para este sábado, a partir de las 18 horas, en el local de la PAH, situado en el número 21 de la Avenida Virgen del Val, cedido por el Ayuntamiento de Alcalá, que en la actualidad está gobernado por PSOE, Somos Alcalá (coalición formada por miembros de Podemos y Equo) e IU. Los organizadores del evento son Alcalá Libre, que ha anunciado en redes sociales la participación de dos miembros de 'La Insurgencia', condenados por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por delito de enaltecimiento del terrorismo por "propagar sus ideas de odio al sistema democrático y ensalzar la organización terrorista GRAPO".

También se ha oficializado la participación del 'Grupo de Apoyo a Altsasu Gurasoak de Madrid', que solicita la libre absolución de los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016, que serán juzgados por delitos de lesiones terroristas en la Audiencia Nacional entre el 16 y el 27 de abril de este año. Por último, también está prevista la participación de 'Los Cinco de la Trinchera', que acusan a la Policía de haber cometido abuso durante el desalojo del local que okupaban en el CPO La Trinchera, situado situado en la Calle Infanta de las Mercedes, número 93.

PP y PSOE, de acuerdo

A través de sendos comunicados, ambos partidos han coincidido en pedir que este acto no se celebre. En concreto, los socialistas han solicitado a los organizadores "que no realicen este evento que no quieren en su ciudad", aunque aseguran que, en cualquier caso, "estarán como partido vigilantes del contenido y desarrollo" de la charla-debate. El PP, por su parte, señala que este evento "pondrá como héroes a quienes han sido condenados por enaltecimiento del terrorismo o a quienes se va a juzgar por terrorismo como el caso de Alsasua". "Pedimos al gobierno de PSOE, Podemos e IU que no consientan un acto tan indigno", añaden.

De forma más detallada, el PSOE de Alcalá ha condenado "cualquier acto que pueda dar apoyo al terrorismo", recordando que la ciudad ya sufrió esta "lacra" en el atentado yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. "En Alcalá, también sufrimos la lacra del terrorismo y la solidaridad con las víctimas siempre ha sido la guía del PSOE local", señalan, para acto seguido recordar que hace pocas semanas, a iniciativa del Gobierno de Alcalá del que forman parte los concejales y concejalas socialistas, se propuso la instalación de un monumento a las víctimas del terrorismo nacidas, que vivían en Alcalá de Henares, o víctimas en atentados en la ciudad.

"Alentar el terrorismo"

Por su parte, los populares, más allá de criticar el sentido del acto, han cargado contra el Gobierno municipal, ya que consideran "muy grave" que Alcalá "dé cabida a quienes alientan la violencia terrorista". "Somos una ciudad universitaria y moderada donde no se conciben discursos de apoyo a delitos terroristas y de odio como el que se va a producir en un local del Ayuntamiento", ha señalado el portavoz municipal, Víctor Chacón. Siguiendo con sus críticas al Consistorio, Chacón ha lamentado "profundamente" que el Gobierno "prefiera situarse en el lado de los agresores y no en el de las víctimas" con la cesión de este espacio municipal.

"Alcalá no quiere tener a los presuntos terroristas de Alsasua ni a los que cantan odas a ETA y a los GRAPO. En el PP estamos con la Guardia Civil y con las víctimas. Esperamos que el Tripartito también lo esté y no permita que eso ocurra en un local municipal", ha concluido.

Local cedido por el PP

El PSOE se defiende de las acusaciones del PP asegurando que fueron los populares, en tiempos del alcalde Javier Bello, quienes, "mediante una decisión arbitraria", cedieron en febrero de 2015 este local municipal a la PAH. Lo hicieron, según los socialistas, a tres meses de las elecciones a través de un convenio firmado por el todavía concejal del PP Marcelo Isoldi.

"Esta medida populista se produjo en la misma época en la que el actual portavoz del PP, Víctor Chacón, entraba en la lista electoral del Partido Popular para las elecciones municipales de 2015: una candidatura que lideraba el alcalde que cedió el local, y en la que también figuraba el concejal que firmó el convenio", recuerda el PSOE.

Para los socialistas, es "una vergüenza" que el portavoz del PP "mienta sobre un tema tan delicado" y "haga demagogia sobre un local cedido por la persona que encabezó la lista del PP en las últimas elecciones y de la que formó parte el ahora portavoz".