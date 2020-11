Karlos Arguiñano desvela en La Sexta su embarazosa anécdota con Paolo Vasile

Karlos Arguiñano (72 años) ha desvelado en La Sexta una curiosa anécdota que le ocurrió hace años, cuando su programa de cocina se emitía en la cadena rival, Telecinco. El cocinero, acostumbrado a decir lo que piensa de forma espontánea, protagonizaba este fin de semana una entrevista en La Sexta Noche en la que contaba el embarazoso error que cometió con Paolo Vasile (67), consejero delegado de Mediaset.

Desde su cocina de Zarutz, en Guipúzcoa, el popular chef de Antena 3 charlaba con el presentador Iñaki López (47) sobre la repercusión de sus opiniones en las redes sociales. "Lo que hablan las redes de mí no lo llevo ni mal ni bien", confesaba.

Karlos Arguiñano ha charlado con Iñaki López desde su cocina. Atresmedia

El vasco asegura que no va a dejar de opinar pese a haber recibido numerosas críticas por algunas de las afirmaciones que ha hecho en su programa. "A muchos les habrá hecho gracia y otros habrán dicho que me calle la boca", reflexionaba mientras preparaba un flan casero.

"Hablando de redes, ¿nunca te ha pasado como al Papa Francisco que le ha dado, por error, like a la foto en tanga que había colgado una modelo brasileña?", preguntaba Iñaki López. "Una vez mandé una cosa, cuando pensaba que se lo estaba mandando a un amigo", respondía el chef.

Arguiñano confesaba que, en lugar de mandar el mensaje a su amigo, lo mandó "a Paolo Vasile. Yo entonces estaba en Telecinco", es decir, fue su entonces jefe quien leyó aquel texto.

El chef ha desvelado que envió por error un mensaje a Paolo Vasile. Atresmedia

A pesar de que no quiso desvelar el contenido del mensaje, Karlos asegura que este fue uno de los momentos más embarazosos de su vida: "Al rato, le escribí un mensaje diciéndole 'Paolo, no era para ti', y me puso 'Eso espero'. Fue una locura. No sé si me he colado alguna vez más, pero desde ese día tengo un cuidado...", concluía.

Además de relatar esta divertida anécdota que ha despertado la curiosidad de los espectadores, Arguiñano aprovechó su aparición para enviar un mensaje de ánimo a sus compañeros hosteleros, a los que les será muy complicado recuperarse de la crisis generada por el coronavirus. "Hay que sufrir un ratito", comentaba el cocinero, que ha mostrado su desencanto con la clase política: "Te da la sensación de que hay un porcentaje elevado de los políticos que no están a la altura para estar en los puestos en los que están".

Sobre el éxito televisivo que lleva más de tres décadas manteniendo, el vasco afirma que tiene "más audiencia de lo normal", motivo por el que quiso agradecer desde La Sexta Noche a los millones de espectadores que cada día siguen con fidelidad su programa, Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

