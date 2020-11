'El chulín de Vallecas' vuelve a 'First Dates' y revoluciona las redes con su baile

'El chulín de Vallecas' en 'First Dates'.

No se da por vencido. José, más conocido popularmente como 'El chulín de Vallecas', apelativo con el que se refieren a él en su barrio, ha vuelto a cruzar las puertas de First Dates con el objetivo de encontrar el amor. En enero de este año, el joven acudió al mismo espacio de Cuatro para conocer a una chica con la que poder comenzar una relación sentimental, pero cuando concretaron verse en una segunda cita la otra parte no se presentó.

'El chulín' se ha mostrado muy ilusionado nada más ver a Laura, la joven con la que iba a cenar, reconociendo que físicamente es totalmente su prototipo. "Ojú la chica, me quedaba sin palabras de lo buena que está", ha dicho el participante a Carlos Sobera (59 años), reacción que no ha sido recíproca. "Es feo y encima el peinado es horrible", ha dicho la otra parte al ver al hombre con quién iba a cenar.

Pese a que la primera impresión ha sido muy dispar, la cena se desarrolló con total normalidad. Risas, conversación y nervios, sobre todo por parte de José, que no ha escondido en ningún momento. "Cuando me pongo nervioso me sale la voz de pito", decía el joven. Palabras que a Laura le dejaban un tanto perpleja, reconociendo incluso que el tiempo de la cita se le estaba haciendo eterno.

Laura, la cita de 'El chulín de Vallecas', no parecía estar del todo cómoda durante la cena. Mediaset

Pese a que Laura estaba deseando terminar cuanto antes, 'El chulín' fue al baño para hablar con uno de sus amigos y planear el que, para él, iba a ser su mejor arma de seducción: "Lo veo bien, ahora le hacemos el baile… va a ver lo que es un buen movimiento de caderas de un buen latin lover. Va a saber quién es ‘El chulín de Vallecas'".

Acto seguido, José se colocó delante de Laura y comenzó a bailar la canción de la popular serie de animación Bob Esponja mientras el equipo del programa le jaleaba, un momento que para la joven no parecía estar siendo muy cómodo a juzgar por sus gestos. "La tengo conquistada con mis movimientos de cadera", ha dicho el madrileño, que no esperaba el fatal desenlace de su última cita.

Pese a que 'El chulín' estaba convencido de que se había ganado el corazón de Laura, esta no ha querido tener una segunda cita con él. Una contestación que no le ha achantado y a la que ha contestado con un contundente "¡Ella se lo pierde!". Una actitud que indica que José no está dispuesto a darse por vencido en lo que al amor se refiere.

Las redes sociales se han hecho eco de esta segunda participación de José, en la que han recalcado su peculiar personalidad y han alabado la gran confianza que posee en sí mismo. Dos ingredientes que lo están convirtiendo en uno de los participantes más queridos del programa que presenta Carlos Sobera.

Si por favor , para mí un poquito de autoestima como la que tiene José el ""Chulìn de Vallecas""" — Sonsoles (@Sonsole51915006) November 2, 2020

Madre mia el chulín de Vallecas¡¡¡¡ admiro profundamente la autoestima de estas personas!!!!! #FirstDates2N — Sonsoles (@Sonsole51915006) November 2, 2020

