La dura confesión de Fani en 'Supervivientes': "Mis padres me dejaron tirada en una autopista"

Estefanía (34 años) poco a poco se va mostrando tal cual es en Supervivientes 2020 y se está confesando con sus compañeros. Este pasado domingo se ha desahogado con Ana María Aldón (43) sobre su dura infancia: "Mi madre se separó de mi padre y ahí fue cuando ocurrió todo. A mí me llegaron a dejar en una autopista, tirada con seis años. Y pegarme y pegarme". Además, Fani ha explicado que su madre "cayó en una enfermedad".

En ese punto, Fani ha asegurado que ella y sus hermanas vivían con otros familiares y no con sus padres: "Tenía familia, pero como si no la tuviera". Esa suerte de 'orfandad' provocó que quisiera quedarse embarazada: "Necesitaba tener a alguien que me amara de verdad". Estefanía siempre ha dicho que su hijo ha sido una de sus salvaciones y que está muy orgullosa de él. Además ha añadido que "lo que mi padre no hizo conmigo de pequeña, lo está haciendo ahora de abuelo", algo por lo que se ha mostrado orgullosa.

Fani en el momento de su confesión en Honduras. Mediaset

Sobre la identidad de su padre biológico, la concursante ha asegurado: "Yo cuando salga de aquí me haré una prueba de paternidad". En esa línea, ha explicado que, antes de partir hacia Honduras, vio cómo uno de sus supuestos padres salió en televisión: "Salió el de Los Chunguitos supercabreado diciendo que es mentira".

Sin embargo, la tía de Fani no dudó en defender a su sobrina apuntando que "no había mentido, a ella se lo dijeron y ha trasladado lo que le dijeron". "Yo no quiero hacer un circo de esto porque a mí me la suda", ha sostenido Fani junto a sus compañeros. Tras esto, ha explicado que su madre "llegó de gira embarazada" y su entonces pareja, a quien Fani considera su padre, decidió casarse con ella. "Solo quiero conocer y saber por la historia de amor que tuvo con mi madre", ha terminado su relato. De momento.

La primera noche de amor de Ivana y Hugo

Ivana y Hugo Sierra en su primera noche de amor en Honduras. Mediaset

El amor sigue floreciendo ante cualquier adversidad en Honduras. Las miradas están puestas en Hugo Sierra e Ivana Icardi, quienes después de haber estado separados durante semanas por fin pudieron volver a reunirse el pasado cinco de marzo en el mismo equipo (los mortales), justo después de que Ivana consiguiese el liderazgo del grupo. Ahora ya no tienen que abrazarse con una valla de por medio, pudiendo compartir tareas y las veinticuatro horas del día.

De hecho, desde entonces han estado durmiendo juntos separados del grupo, alegando Hugo que 'quiere descansar y tener un poco de intimidad' con su novia. Tan solo las cámaras y las estrellas han sido testigos estas noches de los besos y arrumacos que ha intercambiado la polémica pareja, que parece estar cada vez más y más enamorada pese a los comentarios de sus compañeros. Y es que, pocos tanto fuera como dentro de la isla se creen que Hugo e Ivana verdaderamente se hayan enamorado.

"Él criticó a Adara en GH VIP y ahora él está haciendo lo mismo o aún peor. Es increíble", comentaba Belén Rodríguez desde el plató después de ver los íntimos vídeos de la pareja de concursantes. Y no es para menos el desconcierto y la incredulidad de todos, especialmente si tenemos en cuenta las fatales historias de amor de ambos concursantes previas a Supervivientes.

En Honduras, uno de los temas de conversación más candentes es la falta de credibilidad de la relación de ambos, apuntando sus compañeros que todo es venganza hacia Adara y Gianmarco y afán de protagonismo para ganar el concurso. Incluso José Antonio Avilés y Elena Rodríguez ya han apuntado a que todo es una farsa, alegando que Ivana tiene pareja fuera del concurso esperando. Tendremos que esperar para saber cómo se desarrolla esta amorosa polémica.

[Más información: La sucia trampa de Cristian y la desaparición de Fani en Supervivientes, ¿alguien sabe algo de ella?]