El 'show' de Risto Mejide eclipsa a los aspirantes de 'Got Talent'

La décima gala de Got Talent comenzaba con un hándicap considerable: todos los pases de oro estaban repartidos y, por tanto, se perdía parte del factor emoción de las audiciones. Ante este nuevo panorama, el formato parece haber buscado una fórmula para mantener la atención de la audiencia en la última entrega antes de las esperadas semifinales.

Para ello, el programa ha contado con la inestimable ayuda del siempre polémico Risto Mejide (44). El miembro más controvertido del jurado ha sido el protagonista de la gala de este lunes con varios momentos de tensión que han acaparado los comentarios en redes.

De hecho, las 'promos' previas emitidas en Telecinco ya anunciaban una gala complicada para el publicista, al que se veía en esos vídeos anunciando una noticia inesperada: "Esta es mi última valoración del programa".

El amago de abandono de Risto hizo llorar a Edurne. Mediaset

Pero durante la gala ocurrieron muchos acontecimientos más antes de que Risto pronunciara esa frase. El miembro del jurado se mostró especialmente duro con los participantes. Su primer conflicto llegaba con la actuación de Cuarto Creciente, quien consideró que su valoración negativa se debía a que los jueces están acostumbrados a la música comercial, lo cual provocó el gran enfado de Risto: "El hecho de que no nos guste no significa que no tengamos criterio, me parece una falta de respeto. Ahora ya me has hinchado las narices", espetaba.

Esa discusión provocaba que la dirección del programa llamase la atención del juez, pidiéndole que rebajase el tono de sus valoraciones: "No debes faltar al respeto". Una advertencia ante la que Risto se excusaba: "Si me calientan, no regulo".

La dirección del programa dio un toque de atención a Risto. Mediaset

La tensión no había hecho más que comenzar y Risto volvía a protagonizar una valoración polémica con el dúo Miss Sex: "Esto es como una enfermedad, cuando antes te la saques de encima, mejor", afirmaba. Poco después sería Ricardo, otro de los aspirantes, quien se encarase con él por considerar que tocar la caracola no es un espectáculo digno de Got Talent: "Qué bonita la ignorancia para el ignorante", se limitaba a decir, ante lo cual Risto respondía, de nuevo enfadado: "Después de 13 años viendo a gente encima de un escenario te digo que esto no es un espectáculo, este ignorante te lo dice a la cara".

Finalmente, tras la polémica gala, Risto Mejide pronunciaba las palabras que ya se vieron en los anuncios promocionales, amagando con abandonar el programa para siempre. Una amenaza que provocaba las lágrimas de Edurne (33), quien le pedía que no se fuera y le abrazaba emocionada. Finalmente, todo quedaba en un susto, dividiendo a la audiencia entre los que critican la actitud del juez y los que consideran que es un elemento imprescindible del programa.

Risto es el alma de este programa.. el unico que valora con sentido.. aunq nos guste más o menos.. no puede dejar @GotTalentES @ristomejide #GotTalentGala10 — Antoñito Limones 🍋 (@Betiko89) November 19, 2019

Seguro que Risto no se va y espero no sea así, es súper necesario en #GotTalentGala10 👏🏼👏🏼 — ÓSCAR💫 (@Osc_26) November 19, 2019

Uy uy uy Risto que lloro q te vas .. espera que me da la risa #GotTalentGala10 pic.twitter.com/etSeof5lWQ — ruht (@virurama) November 19, 2019

Risto quiere ser siempre el protagonista. #GotTalentGala10 — ADARISTA // Alvarito Espinosa 🍇✈️🇮🇹 (@EspinosaCrsiete) November 19, 2019

Tras esta tensa última gala de audiciones, la próxima semana comenzarán los directos de la quinta edición de Got Talent sin cambios en la mesa del jurado, pese a las amenazas de Risto, y con el formato consolidado como líder del prime time de los lunes.

