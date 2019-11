Gianmarco se declara a Adara ante toda España: "Eres un regalo. Te estoy esperando"

Adara (26 años) y Gianmarco (23) han sido, una vez más y les guste o no, los protagonistas de la gala de GH VIP: Límite 48 horas. Jorge Javier Vázquez (49) intentaba lograr un acercamiento entre el italiano y Elena, la que podría pasar a ser su suegra. La madre de Adara intentaba no posicionarse cuando el presentador preguntaba por su opinión sobre Gianmarco: "Yo no tengo una opinión de esto, no me sale. Lo intento, pero no me sale nada".

Desde que fue expulsado, el italiano ya no tiene tabúes a la hora de hablar de sus sentimientos hacia Adara y los ha dejado claros delante de su madre: "Yo sé lo que siento, estoy enamorado", confesaba. Sin embargo, Elena no parece muy convencida de que lo que su hija y el italiano han vivido en Guadalix sea suficiente para que comiencen una relación: "Han vivido una ilusión, ahora se tendrían que conocer".

Gianmarco confesó ante la madre de Adara que está enamorado de la concursante.

Pese a que, de momento, Gianmarco no parece contar con el apoyo de la madre de Adara, el modelo está dispuesto a darlo todo por la relación y no ha dudado en demostrarlo ante toda España. Este martes, los alegatos para defender a los nominados los darían exconcursantes desde el plató, por lo que el italiano tuvo la oportunidad de volver a hablar con Adara y no quiso desaprovecharla.

"Eres una persona sincera, real, todo lo que haces lo haces de corazón. No quiero verte triste porque nos gusta ver a la Adara feliz", comenzaba para después declararle su amor, de forma velada, ante todos los espectadores, recordando una frase que le dijo dentro de la casa: "Tengo muchas ganas de verte, como cuando tienes un regalo y tienes muchas ganas de verlo pero tienes que esperar, yo te estoy esperando", sentenció arrancando el aplauso del público.

¡¡Este ha sido el alegato de @GOnestini para Adara!!



— Gran Hermano (@ghoficial) November 12, 2019

Adara, emocionada y nerviosa por las palabras del italiano, le agradecía su discurso: "Muchas gracias por el alegato, me acuerdo muchísimo de él, lo echo muchísimo de menos y nada... nos vemos fuera".

Entretanto, Hugo Castejón (47) ha sido el menos votado para la expulsión, por lo que es el salvado de la semana y Adara tendrá que medirse con el que ha sido su gran apoyo en Guadalix, el Maestro Joao. El tándem se separará el próximo jueves en una expulsión que promete ser muy ajustada. Hasta entonces, Mila Ximénez (67) y Hugo tendrán que convivir en el búnker por decisión del público, algo que la colaboradora de Sálvame no se ha tomado nada bien: "¡No me hagáis esto, por favor!", suplicaba. El tiempo dirá si el aislamiento termina de desquiciar a Mila o si, por el contrario, consigue que ambos acerquen por fin posturas.

