La Policía interviene en el programa de Chicote por graves insultos: sabemos las consecuencias

Alberto Chicote (49 años) ha protagonizado en su programa ¿Te lo vas a comer? un tenso encuentro con los responsables del comedor escolar Naranjo y Enríquez. En su programa de este miércoles, el equipo se desplazaba a Las Mesas, en Las Palmas de Gran Canaria, para investigar por qué esta Comunidad Autónoma es una de las que sufre más casos de obesidad infantil en España. El resultado: insultos al chef y la aparición espontánea de la Policía. JALEOS se ha puesto en contacto con la dirección del programa de La Sexta, y desvelan toda la verdad sobre lo sucedido.

Así han ocurrido los hechos. En medio de la investigación habitual del espacio, se acercan los reporteros, cámara al hombro, junto a Chicote a la puerta de este negocio que provee alimentos a 42 colegios, y que el espacio había comprobado, previamente, que su menú no cumplía las bases que indica la Consejería de Sanidad. El cocinero llama al timbre, y no obtiene respuesta. Insiste, y una trabajadora responde sin intención de colaborar: "No vamos a hacer ningún tipo de declaración". Cuando Chicote continúa con su intento de acceder al recinto, recibe de repente un grave insulto por parte de un hombre: "¡Me cago en tu puta madre!".

La reacción del chef es mucho más serena: "Yo le mando saludos a mi madre sin ningún problema, pero, ¿qué problema tiene usted?". Y de nuevo, no recibe respuesta. Lo que nadie esperaba es que a los pocos minutos iban a aparecer varias unidades de policía para mediar la situación.

Según cuenta la dirección del programa a este periódico, el equipo no sabía que la Policía intervendría. "Nosotros no les llamamos", aseguran, refiriéndose a los trabajadores del programa. Entienden que, dadas las circunstancias, habrían sido los trabajadores del comedor escolar quienes habrían hecho la llamada: "Nosotros estábamos en la calle y teníamos derecho a grabar sin problema".

Ante la gravedad del insulto que recibió Alberto Chicote, cabía preguntarse qué repercusiones posteriores podrían darse, a lo que el programa responde: "No nos quisieron atender, un hombre le mandó un saludo a la madre de Chicote y él respondió". Ahí zanjan el tema a nivel legal: "Ni Chicote ni el equipo va a demandar a nadie, no queremos sembrar la paz porque consideramos que no ha llegado a haber guerra".

Cabe destacar que tampoco el centro escolar salió beneficiado con sus actos. La acción de la Policía se limitó a vigilar lo que sucedía y recomendar al programa que no insistiera en hablar: "Para mediar entre ambas partes, les digo que pueden quedarse si quieren, pero no van a hablar con ustedes", sentenciaba uno de los policías. Pero se equivocó. Finalmente Chicote logró que una trabajadora le facilitase el número del nutricionista encargado del comedor. Misión cumplida.

