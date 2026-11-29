La cantante y compositora Vega (47 años) ha denunciado públicamente haber sufrido un episodio de acoso e intimidación en la puerta de un hotel tras una jornada de rodaje, un relato que ha compartido en redes sociales con un mensaje duro dirigido a su agresor y una llamada de atención sobre el trato que reciben muchas mujeres.

Mercedes Mígel Carpio, conocida artísticamente como Vega - se dio a conocer al gran público en 2002 a raíz de su paso por la segunda edición del programa Operación Triunfo, antes de consolidar una trayectoria en solitario como autora e intérprete.

En su publicación, la artista cordobesa relata que el incidente ocurrió cuando regresaba de trabajar tras una larga jornada y salió a fumar a la puerta del hotel donde había estado rodando.

Según explica, un hombre en estado de embriaguez se acercó a ella y le hizo proposiciones inapropiadas. Primero a la entrada y después en el vestíbulo, pese a su negativa y a la intervención de sus compañeros y del personal del establecimiento.

En la puerta del hotel

Vega detalla el momento en que comenzó la situación al salir del hotel: "Anoche volvía de una jornada laboral de 8 AM a 2 AM. Soy autónoma. Madre de una niña. Y sí, también trabajo con hombres. Me estaba fumando un pitillo en la puerta del hotel donde había estado rodando hasta 15 minutos antes de que aparecieras. Me preguntaste: '¿Cuánto?'. Les pedí a mis compañeros volver a entrar al vestíbulo. Decidiste entrar al hotel dando tumbos, puesto hasta las manillas. Acercarte a menos de medio metro y volver a preguntar: '¿Quieres?'".

Ante la insistencia del individuo, la cantante explica cómo intentó frenarlo y la reacción que se produjo dentro del edificio: "Te respondí con educación: 'Quiero que no invadas mi espacio. Pírate'. Fuiste a recepción y le pediste al chico: 'Una habitación para nosotros, yo invito'".

"Mis compañeros observaban sin dar crédito. Te pedí que te largaras. El chico de recepción, que creyó que éramos todos un grupo y que veníamos juntos, ya que entraste detrás de mí, te dijo con paciencia: 'No, ya tienen sus habitaciones'. Me miraste y me dijiste: 'Up to you!'", añade en su relato.

La tensión fue en aumento cuando el hombre volvió a dirigirse a ella en esos términos: "Mis compañeros se levantaron de golpe para decirte que pararas de una vez y que qué cojones querías. Respondiste: 'Una habitación para mí y para ella, ¿o no es lo que quieres?'. Me levanté decidida a darte dos hostias, dejarte tumbado en el suelo para pisarte el cráneo y darte un recado para tus padres'".

A pesar de su enfado, Vega señala que optó por no responder con violencia para evitar perjudicar a quienes la acompañaban, "pero pensé en mis compañeros y en el problema que se buscarían si te rozaban. Así que le pedí al chico de recepción que, por favor, llamase a la policía. Al darse cuenta, te pidió que salieras del hotel, y aun así no me apartaste la mirada".

"Entre mis dos compañeros y el recepcionista te echaron del hotel", sigue relatando.

"Pero tenía que haber llamado a la policía. La policía tendría que llegar a los sitios en menos de 10 minutos, se lamentaba el recepcionista, porque por norma tardan unos 40. Te merecías dormir en el calabozo. ¿Sabes por qué?", subraya.

Vega, en un concierto. Redes sociales.

Exigencia de respeto

A partir de ese episodio, la artista enlaza su experiencia personal con una crítica amplia sobre el acoso cotidiano, la autodefensa y el papel de las instituciones.

"Porque yo me merezco poder fumarme un pitillo sola y no necesitar a tres hombres alrededor para que mi primera frase fuera suficiente. Porque me merezco vivir en un país donde, con 47 putos tacos, no tenga que pensar cómo aguantar un acoso gratuito y una falta de respeto", dice.

"Porque yo y muchas otras mujeres nos merecemos que no hagan falta testigos, no sentir miedo", insiste.

En el siguiente tramo de su denuncia, vuelve a apuntar a la desprotección que percibe y al discurso político: "Porque me merezco un país donde, si mi hija hubiera estado en mi lugar, ella pudiera defenderse, o llamar a su madre, que tardaría menos que la policía en llegar para reventarte la cara".

"Porque si te doy la hostia que merecías, y que soy perfectamente capaz de dar, y te dejo seco en el sitio, tendría que justificar mi reacción", lamenta.

Vega insiste también en la necesidad de educar y legislar frente a este tipo de actitudes: "No es una cuestión de leyes. Es una cuestión de educación. Y entonces importa, y mucho, que quienes estén en el poder tomen medidas educativas que erradiquen de vuestros cerebros a la mujer como objeto de vuestra voluntad a barra libre, y legislen para que, en situaciones así o mucho peores, individuos como tú estén bajo llave".

El texto concluye con una advertencia directa hacia quien la abordó: "Ándate con cuidado. Los hoteles tienen cámaras de seguridad. Y juro por mi propia vida que daré contigo... y cuando lo haga, anda cada día mirando hacia atrás con miedo... porque ese día va a llegar, y entonces sabrás, sin haberlo leído, quién coño es esta Juana de Arco. YO TE MALDIGO. V."