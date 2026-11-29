Albert Rivera, sobre la vivienda: "El 40 % del precio real son impuestos; las administraciones son las que ganan más dinero"

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el acceso a la vivienda se ha convertido en el campo de batalla central del debate político en España.

Apartado de los eslóganes de campaña desde su retirada de la vida política, en 2019, Albert Rivera (47 años) ha entrado de lleno en la discusión con un diagnóstico directo sobre los plazos, la regulación y la carga fiscal que soporta el sector inmobiliario.

"Esto con tuits y con TikTok no se soluciona", sentencia el exlíder de Ciudadanos.

Rivera advierte de que cualquier promesa electoral de resultados inmediatos choca con la realidad de los tiempos administrativos.

A su juicio, ni siquiera con una gestión diligente y reformas profundas se resolverá el déficit habitacional en el corto plazo: "Siendo muy ágiles, siendo muy buenos políticos, siendo grandes dinamizadores del sector privado, dando seguridad y tomando las mejores decisiones, esto no se soluciona en menos de una década".

La ley del suelo

Para el expolítico, el principal freno en el acceso a la compra no reside solo en la falta de construcción, sino en el peso tributario que grava cada operación. "Hay mucho margen, el 40 % del precio real de una vivienda al final son impuestos. Entonces, que no me vengan con milongas: las administraciones públicas son las que ganan más dinero", afirma sin rodeos.

En esa misma línea, señala que los grandes beneficiarios de la compraventa de pisos "son las administraciones públicas, que están todas calladitas", mientras lamenta la escasez de propuestas políticas encaminadas a rebajar esa fiscalidad.

El segundo cuello de botella apunta directamente a la burocracia urbanística. Rivera sostiene que España - el segundo país más extenso de la Unión Europea y con una densidad poblacional baja fuera de las grandes áreas metropolitanas - no tiene un problema de espacio físico, sino de normativa.

"La ley del suelo actual es tan lenta y tan garantista que tú para convertir un terreno urbanizable en una vivienda finalista, al final del recorrido, tardas casi 15 años", explica. Por ello, califica de engaño cualquier anuncio de promoción rápida: "Ahora mismo el que esté prometiendo vivienda inmediata también miente".

Su receta pasa por un pacto de Estado que involucre al Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para liberalizar suelo y agilizar los trámites legislativos.

Seguridad para el alquiler

En el mercado del arrendamiento, el análisis de Rivera se centra en los incentivos al pequeño propietario. Considera que el endurecimiento regulatorio y la incertidumbre provocan el efecto contrario al buscado al contraer la oferta disponible.

"Yo al propietario no lo voy a sacar de la madriguera si no le facilito que gane rentabilidad y seguridad jurídica. Si le bajo la rentabilidad y encima teme que no le paguen la renta o que le ocupen su piso, pues no lo pone en alquiler", argumenta.

Según advierte, esa retirada de particulares deja el terreno libre a los grandes inversores institucionales: "Lo tiene ahí comprado, lo guarda, lo utiliza o no compra, y entonces acabarán comprando los fondos".

Para revertir la escalada de los precios, concluye con una fórmula directa: "La clave es incentivos para que los propietarios metan pisos en el mercado, la bolsa de oferta crezca y, por tanto, baje el precio. No hay otra solución".