Raphael reaparece tras cancelar in extremis su concierto en A Coruña y confirma cuándo volverá a los escenarios

El susto ha quedado atrás. Raphael (83 años) ha reaparecido en público tras una revisión médica. Y ha aprovechado su encuentro con las cámaras de la prensa para zanjar cualquier alarma sobre su estado de salud y confirmar lo que sus seguidores esperaban: vuelve a los escenarios.

Acompañado de su mujer, Natalia Figueroa (87), el artista se ha mostrado sonriente y en plena forma a la salida del hospital. "Todo muy bien", ha asegurado con rotundidad.

El cantante ha restado importancia al episodio que le obligó a frenar su gira hace apenas unos días, atribuyéndolo a "una subida de tensión, esas cosas". Además, ha despejado dudas sobre el veredicto de los especialistas respecto a su ritmo de conciertos: "Tranquilidad con tu trabajo", le han indicado los médicos.

Con esa luz verde, el de Linares ha confirmado que su gira sigue adelante y que su próximo concierto tendrá lugar este sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

El susto en A Coruña

La alarma saltó el pasado sábado 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña. Apenas unos minutos antes de salir a escena, alrededor de las ocho y media de la tarde, la megafonía del recinto anunció la suspensión del espectáculo. El intérprete había sufrido un cuadro de taquicardias y una subida de tensión que obligaron a trasladarlo en ambulancia al hospital Quirón de la ciudad gallega.

La organización procedió a la devolución de las entradas ante la imposibilidad de reprogramar la cita a corto plazo. Sin embargo, el ingreso fue preventivo.

El domingo 22 de noviembre, tras pasar la noche en observación, Raphael recibió el alta y recurrió a sus redes sociales para disculparse con el público gallego: "Mi estado de salud no me permitía acompañaros en las condiciones que merecéis".

Raphael. GTRES

Un historial de superación

Cualquier contratiempo médico del artista genera una lógica inquietud debido a sus antecedentes recientes. A finales de 2024, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa un especial navideño del programa La Revuelta en el Teatro Príncipe de Madrid.

Aquel episodio derivó en diez días de hospitalización y en el diagnóstico de un linfoma cerebral. Tras un proceso de recuperación complejo, el artista logró retomar su actividad profesional.

Ahora, superado este nuevo bache en Galicia, Raphael mantiene intacta su determinación: "Siempre, siempre", ha respondido con firmeza al ser preguntado si conserva las ganas de seguir subiéndose a un escenario.