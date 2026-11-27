El refugio de Fran Rivera y Lourdes Montes en Sevilla: un dúplex en el centro histórico, cerca de la Catedral y el Alcázar

Pocas direcciones en España condensan tanta historia y exclusividad en apenas unos metros como la calle de San Fernando, en pleno casco histórico de Sevilla.

Allí tienen su residencia habitual Francisco Rivera (52 años) y su mujer Lourdes Montes (42), un dúplex que lleva más de una década siendo el centro de operaciones de la familia y que en el último año y medio ha ganado un nuevo habitante: el pequeño Nicolás, nacido en abril de 2025.

La llegada del benjamín convirtió al torero en padre por cuarta vez y amplió la familia numerosa que forma junto a la diseñadora sevillana y sus otros dos hijos en común, Carmen (11) y Curro (7), además de Tana (27), fruto del matrimonio anterior de Rivera con Eugenia Martínez de Irujo (57).

El torero y su prole comparten este enclave privilegiado situado en una de las vías más cotizadas de la capital andaluza, donde el precio de la superficie oscila entre los 5.200 y los 8.700 euros el metro cuadrado.

Francisco Rivera y Lourdes Montes viven en un dúplex en el centro histórico de Sevilla. Redes sociales.

Dos terrazas en pleno centro

El entorno del inmueble es monumental. A escasos pasos se levantan la Catedral, el Archivo General de Indias, el hotel Alfonso XIII, la antigua Real Fábrica de Tabacos —sede de la Universidad de Sevilla— y el palacio de San Telmo.

Pero el verdadero valor diferencial de la vivienda está en sus dos amplias terrazas exteriores: una de ellas colinda directamente con el muro del Real Alcázar y ofrece vistas privilegiadas a los jardines del conjunto histórico.

Así es el piso clásico y de lujo de Francisco Rivera y Lourdes Montes en el centro de Sevilla. Redes sociales.

Lejos de los interiorismos impersonales de catálogo, Montes ha imprimido a la casa un sello clásico, luminoso y eminentemente práctico.

Amante de la decoración, la diseñadora apuesta por mezclar piezas de distintas épocas con recuerdos familiares y objetos cotidianos.

En las estanterías y paredes conviven fotografías de familia, retratos de autor y recuerdos taurinos del diestro con los dibujos de los niños, una combinación que ella misma resume sin artificios como "mis fotos mezcladas con dibujos de los niños".

Detalles de la residencia de Fran Rivera y su familia. Redes sociales.

Una habitación tropical

Uno de los espacios que más atención ha concentrado en el último año es el dormitorio del pequeño Nicolás, que la propia diseñadora acondicionó antes de su nacimiento.

Para la estancia del benjamín eligió una paleta dominada por el tono verde agua en la cama y los textiles, rematada con un papel pintado de inspiración tropical con motivos vegetales y cocodrilos.

Lourdes Montes, en el dormitorio de su tercer hijo, Nicolás. Redes sociales.

"Me ha dado fuerte por el tono verde esta vez y la verdad que me encanta", explicó entonces al mostrar los preparativos de la habitación.

Más allá de su ubicación en una de las arterias más transitadas del centro sevillano, el dúplex funciona como un refugio hermético para el matrimonio, especialmente durante los meses fríos.

"En casa se está mejor que en ningún sitio", suele repetir Lourdes Montes, que no oculta su perfil casero y su predilección por los planes tranquilos en invierno: ponerse un jersey de cuello vuelto, mirar llover tras los cristales y disfrutar de la calma doméstica lejos del ruido de la calle.