Los 4 apoyos de Marc Márquez tras su retirada: Gemma Pinto, su hermano Álex y unos padres que lo dejaron todo

El adiós definitivo de Marc Márquez (33) a los circuitos cierra una era irrepetible en el motociclismo mundial y devuelve al piloto de Cervera al punto exacto donde empezó todo: su círculo íntimo.

Tras anunciar su retirada por sorpresa del sector de MotoGP después de una carrera marcada por títulos históricos y un calvario de lesiones en el brazo derecho, el multicampeón encara ahora una nueva etapa lejos del ruido de los motores arropado por las mismas cuatro personas que sostuvieron su trayectoria dentro y fuera del paddock.

Una vez que abandone para siempre los podios, el refugio personal del piloto catalán se apoyará en dos frentes muy definidos.

Por un lado, la estabilidad que ha construido junto a su pareja, Gemma Pinto (29). Por otro, el núcleo familiar de Lleida que impulsó su carrera desde la infancia: sus padres, Julià Márquez y Roser Alentà, y su hermano menor y compañero de parrilla, Álex Márquez (30).

Marc Márquez, con su pareja, Gemma Pinto. @gemmpinto

Gemma Pinto, el equilibrio

Desde que hicieron público su noviazgo en mayo de 2023, Gemma Pinto se ha convertido en el principal ancla emocional de Márquez fuera de las carreras.

Graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing y consolidada como creadora de contenido de moda y deporte con más de 482.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram, la barcelonesa entró en la vida del piloto en plena etapa de reconstrucción física y personal, cuando las dudas sobre su futuro deportivo pesaban más que nunca.

Juntos han formado un hogar estable en la urbanización madrileña de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, un entorno alejado de la presión constante del Mundial donde Márquez ha podido desconectar de la competición.

El propio piloto ha reconocido en distintas ocasiones su deseo de formar una familia junto a ella en el futuro. Eso sí, ha dejado claro que preferiría mantener a sus hijos al margen de las motos para evitarles el peso de su apellido.

"Si a mis hijos no les faltara nada, no tendrían la misma hambre", confesó el pasado mes de enero, durante una entrevista con Ana Pastor en el programa El Objetivo de laSexta, al responder si le gustaría que sus futuros hijos compitieran en motociclismo.

El esfuerzo de sus padres nunca fue, en absoluto, ajeno a Marc, quien ha reconocido el sacrificio que ambos realizaron durante años. A lo largo de diversas entrevistas ha puesto en valor el papel de mentores que ejercieron en los inicios de su trayectoria deportiva.

Julià y Roser, sus padres

Si Gemma representa el presente y la calma tras la retirada, sus padres simbolizan el sacrificio que hizo posible su carrera.

Antes de convertirse en una presencia habitual en los circuitos del Mundial, su padre, Julià Márquez, trabajó durante años como operario de excavadoras y conductor de grúas en la provincia de Lleida. Entre semana manejaba maquinaria pesada en la construcción y los fines de semana cargaba a sus dos hijos en una autocaravana para recorrer España de circuito en circuito.

Cuando Marc dio el salto definitivo a la élite, Julià dejó su antiguo oficio, se sacó el carné de camión y pasó a ejercer como chófer oficial del motorhome de sus hijos en las citas europeas.

Entregado por completo a la floreciente y prometedora carrera de sus hijos, se dedicó además a encargarse del mantenimiento de sus motos de entrenamiento.

Junto a él, Roser Alentà, administrativa de profesión, fue el pilar silencioso en la sombra: gestionó durante décadas la logística familiar, cuadró los presupuestos de unos inicios humildes y ejerció de freno emocional en los momentos más críticos de sus caídas y operaciones.

Álex, hermano... y rival

El cuarto vértice del blindaje personal de Marc Márquez es su hermano, Álex Márquez, tres años menor que él y también bicampeón del mundo tras conquistar los títulos de Moto3 en 2014 y Moto2 en 2019.

Unidos desde niños en Cervera, ambos compartieron habitación, entrenamientos diarios y hasta el mismo box en el equipo oficial Repsol Honda durante su debut conjunto en la categoría reina en 2020.

Aunque en los últimos años compitieron como rivales directos en la parrilla de MotoGP, con Álex defendiendo los colores de Gresini Racing, su relación fuera de la pista nunca se resintió.

Prueba de la excelente relación que existe entre ellos es que, en 2022, los hermanos Márquez, junto al empresario y exdirectivo de Red Bull Jaime Martínez Recasens (quien ejerce de CEO), fundaron Vertical Group, su agencia de representación. La intención de la sociedad ha sido, desde el origen, utilizar su experiencia para formar grandes campeones.

La sociedad, por cierto, no se limita a negociar contratos deportivos en MotoGP: funciona como una agencia 360 grados capaz de llevar a cabo proyectos de muy diversa índole. Gestiona derechos de imagen, patrocinios comerciales, comunicación, producción de contenidos audiovisuales (como documentales y proyectos digitales) y alianzas empresariales.

Con la retirada de Marc, Álex queda como el único heredero activo del apellido en el campeonato, mientras el mayor de los hermanos cierra la visera por última vez rodeado exactamente por quienes estuvieron allí antes de que llegara el primer trofeo.