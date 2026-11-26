Sandra Barneda, 51 años, ante el 29-N: "Los ciudadanos tenemos una responsabilidad, que es ir a votar, pero no desde el insulto"

Cuando solo quedan días para que se celebren las elecciones generales del 29 de noviembre, las redes sociales de los rostros más populares del país se han convertido en un hervidero de consignas partidistas.

Frente a quienes aprovechan su altavoz para pedir el apoyo explícito a unas siglas concretas, Sandra Barneda (51 años) ha optado por un camino distinto.

La periodista, presentadora y escritora barcelonesa ha publicado un vídeo dirigido a sus seguidores en el que evita señalar a ninguna formación y pone el foco en dos ideas centrales: acudir a las urnas y hacerlo tras leer los programas electorales sin dejarse arrastrar por la crispación.

El mensaje arranca con una apelación directa a la participación individual frente al desencanto o la abstención. "Creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad, que es ir a votar. Entonces, tú, igual que yo, tienes un voto. Un voto que tienes que hacerlo útil", afirma Barneda.

Lejos de las proclamas emocionales propias de la recta final de campaña, su planteamiento exige pausar el consumo de consignas rápidas y dedicar tiempo propio a evaluar las propuestas de cada partido.

"Hay mucho ruido"

Para la comunicadora, el principal obstáculo que afronta hoy el electorado es la saturación de mensajes agresivos en el debate público.

"Me gustaría que tuvieras la responsabilidad de que dejaras de escuchar, porque hay mucho ruido, y que utilizaras una tarde para estar contigo. Y para ver cuáles son tus necesidades como ciudadano y las necesidades para el colectivo", plantea.

En lugar de guiar el sentido de la papeleta, Barneda invita a contrastar directamente los documentos programáticos antes de acudir al colegio electoral este domingo.

"Que revises los programas políticos de cada partido político. Y que, en función de las respuestas que obtengas leyendo e informándote, pero algo que lo hagas tú, decidas cuál es tu voto", sostiene.

Con ese llamamiento busca que cada elector construya su criterio propio al margen de eslóganes prefabricados o presiones externas.

Sandra Barneda EFE|Roberto Garver|Cedida por Mediaset

Crítica por la crispación

El tramo final del vídeo eleva el tono contra el clima de confrontación permanente que domina la conversación pública, señalando responsabilidades tanto en la clase política como en el ecosistema informativo.

"Pero no desde el ruido, no desde el insulto. Basta de insultos, pero empezando por ellos. Basta. Siguiendo por los medios. Basta de insultos. Basta de descalificativos. Vota, por favor", concluye de manera contundente.

La postura de la presentadora marca un contraste evidente en un cierre de campaña donde abundan los pronunciamientos ideológicos frontales de artistas, músicos y comunicadores.

Con una trayectoria consolidada al frente de algunos de los formatos de mayor audiencia de la televisión nacional, como La isla de las tentaciones o Supervivientes, y una carrera literaria que incluye títulos como Un océano para llegar a ti, finalista del Premio Planeta en 2020, Barneda utiliza su influencia para reclamar reflexión crítica antes de la cita con las urnas del 29-N.

"Tu poder es tu voto. No lo olvides", zanja, finalmente, en su post.