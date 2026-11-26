Forman parte de la historia viva de la televisión española desde que en 1982 el genio audiovisual Chicho Ibáñez Serrador las fichó para ser parte del equipo de Un, dos, tres... responda otra vez, el mítico programa que fue un auténtico fenómeno de audiencia.

Las vio actuando en una sala de fiestas, contó Serrador, y quedó prendado al instante: con su inefable olfato para el entretenimiento, Chicho sabía que ahí había potencial. El resto, es historia. Hablamos de Teresa, Fernanda y Paloma, las emblemáticas y queridas Tacañonas.

El paso de los años y las decisiones personales y profesionales hicieron que el trío se convirtiera en dúo: Paloma salió de la ecuación hace mucho tiempo. Optó por una vida más retirada cuando se casó, lejos del foco. Ha estado viviendo, en los últimos años, en Estados Unidos.

Paloma -a la izquierda- junto a una de sus hermanas en Antena 3, en 2024. 'Y ahora Sonsoles'.

Pese a la separación artística, las hermanas Hurtado siempre han estado unidísimas. Su conexión es genuina. No obstante, en la actualidad las Hurtado transitan por un momento delicado en lo que a la salud se refiere. Paloma está mal, ha regresado a España con su familia.

Tal y como han relatado Teresa y Fernanda en 20minutos, su hermana está ingresada en una residencia, y estaría aquejada de problemas cognitivos. "Palomita está mal, está en una residencia ahora, creemos que ha perdido un poco la cabeza", revela Fernanda.

Teresa la secunda: "Seguimos hablando con ella. Yo creo que cuando la llamamos sí nos conoce a nosotras. A los demás no los conoce, pero a nosotras, sí". "Cuando la llamamos dice: 'Ay, mis hermanas, mis hermanas'. Sabe que somos sus hermanas", apostilla Fernanda.

La vida de Paloma, en las últimas décadas y años, no se perfila fácil, a la luz de las palabras de sus hermanas. "Le han ocurrido cosas muy graves, y es normal que esté así. Nosotras la queremos muchísimo", desliza Teresa, con gran cariño y emoción.

Gran trayectoria

Teresa y Fernanda Hurtado se han reinventado gracias al arte. Gtres

Las hermanas Hurtado formaron uno de los tríos cómicos más recordados de la televisión.

Se hicieron populares en Un, dos, tres... responda otra vez, donde encarnaron a las célebres Tacañonas, vestidas de negro y encargadas de hacer sonar la campana cuando los concursantes fallaban o repetían una respuesta.

Su participación se prolongó durante doce años, hasta 1994, y les convirtió en rostros habituales de la televisión de los años ochenta y noventa.

Además de su trabajo en el concurso, las hermanas compaginaron la televisión con teatro, cine y series, incluyendo apariciones en producciones como Éste es mi barrio y Hospital Central.

El trío se disolvió en 2001, cuando Paloma contrajo matrimonio y comenzó una nueva vida en Miami; desde entonces, Teresa y Fernanda mantuvieron una presencia más intermitente en los medios, aunque nunca abandonaron del todo su faceta artística.

En los últimos años, las gemelas se han reinventado principalmente a través de Instagram, donde comparten arte digital, vídeo-collages, creaciones de inspiración surrealista y vídeos de cocina que han encontrado una audiencia nueva.

También han expuesto obra gráfica y vídeoarte, con una muestra en la feria madrileña Artist Experience en 2021, y han expresado interés en proyectos audiovisuales como un documental o una serie sobre su vida.

Renglón aparte merece en sus vidas la muerte de sus padres. Tras el duro golpe, se refugiaron en el arte: "Tras su muerte, caímos en una gran depresión, de la que pudimos salir gracias al arte. Nos salvó la vida porque lo hemos pasado muy mal, fatal".