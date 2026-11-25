Laura Escanes, tras su vídeo viral apoyando a Pedro Sánchez: "Se me lincha por decir que apoyo a un partido progresista"

El apoyo político de Laura Escanes (30 años) a Pedro Sánchez le ha costado una avalancha de insultos, amenazas y mensajes intimidatorios. La influencer ha mostrado públicamente su respaldo al presidente del Gobierno y, en cuestión de horas, sus redes sociales se han llenado de ataques que van mucho más allá de la discrepancia política. Algunos contienen amenazas explícitas.

"Se me lincha por decir que apoyo a un partido progresista", ha denunciado la creadora de contenido, que ha decidido hacer públicos algunos de los mensajes recibidos. Entre ellos hay deseos de muerte, comentarios xenófobos y advertencias que utilizan a su hija para tratar de intimidarla.

La reacción llega después de que Escanes se sumara a una canción viral en apoyo al líder socialista. Un gesto que ha desatado una fuerte polémica en redes y que ha vuelto a situarla en el centro de la discusión política.

Laura Escanes ha compartido algunas de las amenazas que ha recibido en las redes sociales tras compartir su apoyo a Pedro Sánchez. Redes sociales.

Amenazas de muerte

"Ojalá te mates" y "Ojalá te mueras, no mereces vivir en este país" son algunos de los mensajes que Laura Escanes ha compartido este miércoles en sus historias de Instagram. La influencer ha acompañado la recopilación con una frase cargada de ironía: "Buenos días, supongo".

Pero algunos de los ataques han cruzado una línea todavía más grave. Ya no se dirigen únicamente a ella, sino que utilizan a su hija Roma, nacida de su matrimonio con Risto Mejide, para amenazarla y tratar de amedrentarla.

"Mucho cuidadito haciendo propaganda del PSOE. Estás en la lista, no quieras una hija huérfana", dice uno de los mensajes que ha publicado. Otro, escrito en catalán, hace referencia a la posibilidad de que la menor sufra una agresión o sea asesinada.

La exposición de estos mensajes vuelve a poner sobre la mesa el alcance del acoso en las redes sociales y la violencia que puede desencadenarse cuando una figura pública expresa públicamente sus preferencias políticas.

Escanes ha recibido críticas por su posicionamiento a favor del PSOE y de su líder, pero también amenazas que nada tienen que ver con el debate ideológico.

Un vídeo desató la polémica

El origen de la controversia está en un vídeo que publicó el pasado domingo en TikTok.

En él, Laura Escanes aparece bailando al ritmo de Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez, una canción que se ha viralizado en redes como respuesta a unas declaraciones de Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, quien aseguró que nadie votaría al presidente del Gobierno.

La publicación de Escanes acumula cientos de miles de reproducciones y llegó hasta el propio Pedro Sánchez, quien reaccionó al vídeo con un escueto "¡Vamos, chicos!".

Su gesto, sin embargo, no ha sido bien recibido por todos. Entre las voces críticas se encuentran otras conocidas creadoras de contenido, como María Pombo y Laura Matamoros, que expresaron su desacuerdo con el posicionamiento de la influencer.

Críticas al Gobierno

El vídeo también ha provocado una oleada de comentarios de usuarios que cuestionan su apoyo al PSOE y a Pedro Sánchez. Algunos han relacionado su decisión con la gestión del Gobierno, los accidentes ferroviarios, los problemas de seguridad, la situación migratoria o los pactos políticos del Ejecutivo.

"Es lamentable apoyar a un partido asesino y corrupto, que no piensa dos veces el pactar con terroristas y gastarse nuestro dinero en saunas", escribe uno de los usuarios. Otros reprochan a Escanes que, a su juicio, ignore las tragedias ferroviarias o los problemas que atraviesan territorios como Canarias y Ceuta.

"Qué decepción" o "Viven en otro mundo, es increíble" son algunas de las reacciones que también se repiten entre quienes han criticado su publicación.

La polémica se produce en plena campaña electoral, en un clima de fuerte polarización política. Escanes ha recibido críticas por apoyar a Pedro Sánchez, pero también ha denunciado amenazas y mensajes que traspasan cualquier discrepancia ideológica.

La influencer ha puesto el foco en esa diferencia: expresar una opinión política no debería convertir a nadie en blanco de intimidaciones ni ataques.