Flora González, presentadora de Mediaset, embarazada de su segundo hijo a los 41 años

Flora González (41 años) amplía la familia. La presentadora de Mediaset ha anunciado este miércoles que está embarazada de su segundo hijo y que ya ha superado el ecuador de la gestación.

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, la comunicadora ha confirmado también el sexo del bebé: espera otro niño que llegará al mundo antes de que su primogénito, Julio (1), alcance los dos años.

La noticia pilla a la periodista en pleno equilibrio entre sus compromisos en televisión y la crianza de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Carlos Torres.

González confiesa que el sexo del bebé ha sorprendido a su entorno más cercano, aunque cumple exactamente con su deseo personal.

"Creo que era la única de mi familia que quería otro chico, porque como mi hermana también tuvo un niño, todo el mundo daba por hecho que ahora tocaba la niña", explica con naturalidad.

Veinte meses de diferencia

Los dos hermanos apenas se llevarán 20 meses de diferencia, una circunstancia que está marcando por completo el ritmo de esta segunda gestación frente a la experiencia previa.

Según detalla la propia comunicadora especializada en información meteorológica y estilo de vida, la rutina diaria con un niño pequeño impide detenerse a analizar cada síntoma como ocurre en las madres primerizas.

"Se me está pasando muy rápido. En el primero todo son novedades y primeras sensaciones, parece que el tiempo se dilata. Ahora, al tener que cuidar de Julio, las semanas vuelan y piensas: 'madre mía, esto avanza imparable'", relata.

Flora González, en una imagen de sus redes sociales. @floragonzalezlopez

"Estamos felices"

A nivel físico, la presentadora de Telecinco asegura que ha dejado atrás la fase más pesada de estos meses y que afronta ahora la recta más cómoda de la gestación.

Una vez superadas las molestias iniciales, González describe su momento actual con entusiasmo y sin filtros: "Tras superar las náuseas constantes del primer trimestre, ahora estoy todo el rato happy, me encanta este estado".

En la misma conversación, la periodista andaluza repasa también el papel clave de su marido en la organización doméstica y cómo ha logrado dejar atrás las inseguridades que acompañaron el nacimiento de su primer hijo para encarar la llegada de este nuevo miembro a casa.

"Cuando le enseñé el test a Carlos, me dijo: '¿Pero de verdad?'. Estamos felices", ha reconocido.

Cuando nazca el bebé, su hijo Julio pasará de ser hijo único a tener un nuevo compañero de juegos. La periodista admite que le da pena despedirse de la etapa a solas con su primogénito, aunque tiene claro que darle un hermano "es el mejor regalo" que puede hacerle.

Con la misma sinceridad repasa también las secuelas físicas y mentales que sufrió tras su primer parto: "En mi primer posparto perdí hasta la capacidad de hablar: se me olvidaban palabras básicas y no podía construir una frase".