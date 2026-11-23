La Navidad llega este año con un significado especial para Claudia Rodríguez (26 años) y Marc Cucurella (28).

Después de iniciar una nueva etapa familiar en Madrid, la pareja se prepara para disfrutar de unas fiestas diferentes, aunque sin renunciar a las tradiciones que han marcado siempre estas fechas en su hogar.

La ilusión de sus hijos, las reuniones familiares y una casa en la que todos arriman el hombro serán algunos de los ingredientes de unas celebraciones que Claudia ya espera con ganas.

Así lo ha contado a EL ESPAÑOL durante la alfombra roja de LOS40 Music Awards 2026, donde ha compartido algunos detalles de cómo piensa vivir esta Navidad.

"Pues espero que en familia, como siempre, y probablemente aquí en Madrid, en casita", ha explicado al ser preguntada por sus planes para estas fechas.

Será, por tanto, una celebración en su nuevo hogar, aunque la propia Claudia ha querido matizar que no se trata todavía de la vivienda definitiva.

Claudia Rodríguez y Marc Cucurella en un acto público. Gtres

"Estamos en una casita temporalmente para unos añitos", ha confesado entre risas, dejando entrever que la familia ya ha encontrado su espacio en la capital después de su traslado.

Una mudanza que parece haber sido bien recibida por todos. De hecho, en unas declaraciones concedidas a Europa Press, Claudia se mostraba especialmente satisfecha con esta nueva etapa.

"Ya sabíamos que nos encantaba vivir aquí en Madrid y no defrauda. La verdad es que estamos super contentos", aseguraba.

Unas palabras con las que deja claro que la adaptación a la ciudad está siendo positiva y que tanto ella como Marc disfrutan de esta nueva experiencia lejos de su anterior residencia.

Pero si hay algo que Claudia no está dispuesta a cambiar con la mudanza son las tradiciones navideñas.

Aunque estas fiestas también están marcadas por las costumbres propias de cada lugar, la catalana ha procurado que sus hijos crezcan conociendo las celebraciones que han formado parte de su infancia.

"Yo siempre he intentado hacer todo. Es que, claro, piensa que somos catalanes, entonces les he enseñado hasta el Caga Tió. Entonces en mi casa se celebra todos los días", ha explicado a este periódico.

Claudia Rodríguez en LOS40 Music Awards 2026. Gtres

Una referencia a una de las tradiciones más populares de Cataluña, en la que los niños golpean un tronco decorado para que les deje regalos y dulces.

Una costumbre que Claudia ha querido conservar y compartir con los pequeños de la casa, sin importar dónde se encuentren.

Para ella, la Navidad es una época que merece disfrutarse al máximo. "A mí se me hace muy corta la Navidad, entonces tiene que ser intensa", ha añadido con humor durante la conversación con EL ESPAÑOL.

La ilusión de sus hijos es, precisamente, uno de los grandes motores de estas celebraciones. "Mis niños son pequeños, entonces no sé, trae mucha alegría la Navidad a casa y las festividades", ha reconocido.

Por eso, está dispuesta a aprovechar cada ocasión para convertir estas semanas en un momento especial para toda la familia. Una agenda en la que no faltarán las reuniones, las celebraciones y, sobre todo, el tiempo compartido con los suyos.

El menú de Navidad

La mujer de Cucurella tiene bastante claro cómo suelen organizarse. Lejos de complicarse demasiado con elaboraciones sofisticadas, apuesta por una propuesta sencilla y pensada para compartir.

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez junto a sus hijos en Navidad. Instagram

"Siempre preparo así un pica-pica de entrante: embutidos, mariscos... y una carne de segundo", ha contado. Una fórmula que puede variar dependiendo del número de invitados y de cómo se organice cada encuentro familiar.

Porque si algo tiene claro es que acoger a los seres queridos durante estas fechas implica también repartir responsabilidades.

"Algunos años sí, depende de cuántos seamos, depende. O si no, pues como suele ser familia lo que tengo en casa y suelen alojarse en casa, pues lo hacemos un poco entre todos", ha explicado sobre la preparación de las comidas.

Una organización compartida en la que Marc también tiene su parte de responsabilidad. Preguntada por si el futbolista colabora en las tareas domésticas, Claudia no ha dudado en responder: "Marc ayuda mucho. Sí. Bueno, no es que ayude, es que es su tarea, es su casa".

Una respuesta espontánea que refleja la dinámica familiar que mantienen en su vida familiar y la naturalidad con la que ambos parecen afrontar su día a día.

Precisamente, esa normalidad es una de las cuestiones que Claudia quiso reivindicar también ante Europa Press cuando le preguntaron cómo se lleva ser la mujer de uno de los futbolistas más destacados del panorama internacional.

"La verdad que como el primer día. Nosotros seguimos siendo los mismos y muy feliz porque disfrutas de cosas increíbles que nunca quizás habíamos esperado o siempre habíamos soñado, y nada, intentamos disfrutar de ello, pero ya está, sin más", explicó.

Ser una WAG

La exposición pública que acompaña a la carrera de Marc no parece haber cambiado su manera de entender la relación ni su vida cotidiana. Tampoco las etiquetas que suelen acompañar a las parejas de los deportistas de élite.

Claudia reconoce que comprende que se utilice el término WAG para referirse a las mujeres y novias de futbolistas, pero no quiere que esa definición condicione su identidad.

"No me define, porque soy muchas cosas aparte de eso. Entonces, bueno, supongo que es una pequeña parte de mi vida ser -y a mucha honra- la mujer o la novia de Marc, sí", señaló a Europa Press.

Una reflexión con la que reivindica su propia personalidad más allá de la trayectoria profesional de su marido.

Eso sí, cuando le preguntan por Marc en su faceta más familiar, no esconde la admiración que siente por él. "Es que es un amor", aseguró entre risas al escuchar que el futbolista se ha ganado también el cariño del público por su papel como padre.

Claudia Rodríguez en LOS40 Music Awards 2026. Gtres

Y es que, aunque su nombre esté ligado a los éxitos deportivos del jugador, para Claudia la vida que comparten sigue teniendo mucho de aquello que les unió desde el principio.

Ahora, con Madrid como escenario de esta nueva etapa, ambos se preparan para disfrutar de unas Navidades en familia.

Unas fiestas que, por lo que ha contado Claudia a EL ESPAÑOL, estarán llenas de tradiciones, reuniones y pequeños momentos en casa.

Porque, al margen de los compromisos profesionales y de la repercusión pública que acompaña a Marc Cucurella, la prioridad de la pareja sigue estando en su hogar y en los suyos.